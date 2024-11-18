Eskişehir'de Yolcu Otobüsü Devrildi: 1 Ölü, 30 Yaralı

Eskişehir'de Feci Kaza!

Eskişehir-Seyitgazi kara yolunun Derbent mevkiinde meydana gelen kaza, yolculuk yapanların yüreklerini ağzına getirdi. Kamil Koç firmasına ait 16 BGZ 569 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir şekilde yoldan çıkarak devrildi.

Kaza Sonrası Acil Müdahale

Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 30 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Otobüs Sefere Çıkmıştı

Alanya'dan Bursa'ya sefer yapmakta olan otobüste, şoför ve muavin dahil 44 yolcunun bulunduğu belirtildi. Yetkililer, kazanın nedenini ve sürücünün durumunu araştırmaya devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Eskişehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Eskişehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.