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Eskişehir'deki Bıçaklı Saldırıda Tutuklama

Eskişehir'de çay bahçesinde 5 kişiyi yaralayan genç, yargı sürecinin ardından tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 18:44
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 18:44
Eskişehir'deki Bıçaklı Saldırıda Tutuklama

Eskişehir'de Bıçaklı Saldırı Gelişmeleri

Eskişehir'de bir çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaralayan 18 yaşındaki Arda K. tutuklandı. Olay, Tepebaşı ilçesindeki Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde bulunan Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'ndaki çay bahçesinde gerçekleşti.

Polis Operasyonu ve Tutuklama Süreci

Özel harekat polisleri tarafından gözaltına alınan Arda K., sağlık kontrolü için Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan genç, adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı Mahkeme ve Suçlamalar

Savcılıkta sorgulanan Arda K., 'birden fazla kişiyi tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' ve 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlamalarıyla tutuklandı. Saldırı sonucunda yaralananlar arasında T.A. (71), C.Ö. (57), N.Ö. (87), M.K. (64) ve C.A. (64) yer aldı.

Saldırının Nedenleri ve Sonuçları

Olayın detayları ve saldırganın motivasyonları hakkında henüz kesin bir bilgilendirme yapılmadı. Ancak çevredeki vatandaşlar, saldırının meydana geldiği anlarda büyük bir panik yaşadı.

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