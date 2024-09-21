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Eskişehir'deki Tohum Stok Merkezi, Geleceğin Ormanlarını Koruyor

Eskişehir Orman Fidanlığı, yüksek teknolojili soğuk hava depolarında geleceğin ormanları için 200 tür tohumu koruyor ve üretim yapıyor.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 11:15
Eskişehir'deki Tohum Stok Merkezi, Geleceğin Ormanlarını Koruyor

Geleceğin Ormanları İçin Tohumların Korunması

Eskişehir Orman Fidanlığı, 200 farklı türde orman ağacı ve tıbbi aromatik bitkinin fidan üretimi için 6 tondan fazla tohumun muhafaza edilmesi amacıyla özel soğuk hava depolarını kullanıyor.

Tohum Stok Merkezi

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren fidanlıkta, ağaç ve tıbbi aromatik bitkilerin tohumları, gelişmiş soğuk hava deposu sisteminde korunuyor. 1937 yılında kurulan bu tesis, Eskişehir-Kütahya kara yolunda yer alıyor.

Fidan Üretim Süreci

Ardıç, karaçam, sarıçam ve akçaağaç gibi 200 farklı türdeki tohumlar, işleme tabi tutulduktan sonra, aşağıdaki bilgilerle korunuyor:

  • Tohum bahçesi ve çıkarma tesisi mevcut.
  • 5 ton kapasiteli depo, 4 ila -18 derece sıcaklık aralığında tohumları saklıyor.

Şu anda 6 tondan fazla tohum, yıllarca saklanabiliyor ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın programı kapsamında fidan haline getirilmek üzere hazırlanıyor.

İzzet Bolatkıran'dan Açıklamalar

Eskişehir Orman Fidanlığı Müdürü İzzet Bolatkıran, fidanlığın önemli bir parçası olan tohum stok merkezinin, fidan üretiminde kritik bir rol oynadığını belirtti. Bolatkıran, "Her şey bir tohumla başlar; bunun için tohumların sağlıklı şekilde saklanması gerekiyor," diyerek merkezin işlevini vurguladı.

Çimlenme ve Üretim

Bolatkıran, türlerine göre bir kilogram tohumun tamamı çimlenirse, 42 bin karaçam, 102 bin sarıçam ve 1 milyon lavanta üretilileceğini ifade etti. Tohumlar, yanan orman alanlarının ağaçlandırılması, park ve bahçe düzenlemeleri için kullanılıyor.

Analiz Süreci

Her yıl, Ankara'daki Tohum Islah Araştırma Müdürlüğü'nden gelen görevliler, burada saklanan tohumlardan numune alıp analiz ediyor. Olumsuz sonuçlar çıkan tohumlar ise imha ediliyor.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava...

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava depolarına sahip tohum stok merkezinde, ağaç ve tıbbi aromatik bitkilerin tohumları korunuyor.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava...

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava depolarına sahip tohum stok merkezinde, ağaç ve tıbbi aromatik bitkilerin tohumları korunuyor.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava...

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava depolarına sahip tohum stok merkezinde, ağaç ve tıbbi aromatik bitkilerin tohumları korunuyor.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava...

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava depolarına sahip tohum stok merkezinde, ağaç ve tıbbi aromatik bitkilerin tohumları korunuyor.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava...

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava depolarına sahip tohum stok merkezinde, ağaç ve tıbbi aromatik bitkilerin tohumları korunuyor.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava...

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava depolarına sahip tohum stok merkezinde, ağaç ve tıbbi aromatik bitkilerin tohumları korunuyor.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava...

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava depolarına sahip tohum stok merkezinde, ağaç ve tıbbi aromatik bitkilerin tohumları korunuyor.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava...

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava depolarına sahip tohum stok merkezinde, ağaç ve tıbbi aromatik bitkilerin tohumları korunuyor.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava...

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava depolarına sahip tohum stok merkezinde, ağaç ve tıbbi aromatik bitkilerin tohumları korunuyor.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava...

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava depolarına sahip tohum stok merkezinde, ağaç ve tıbbi aromatik bitkilerin tohumları korunuyor.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava...

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava depolarına sahip tohum stok merkezinde, ağaç ve tıbbi aromatik bitkilerin tohumları korunuyor.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava...

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava depolarına sahip tohum stok merkezinde, ağaç ve tıbbi aromatik bitkilerin tohumları korunuyor.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava...

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava depolarına sahip tohum stok merkezinde, ağaç ve tıbbi aromatik bitkilerin tohumları korunuyor.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava...

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava depolarına sahip tohum stok merkezinde, ağaç ve tıbbi aromatik bitkilerin tohumları korunuyor.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava...

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava depolarına sahip tohum stok merkezinde, ağaç ve tıbbi aromatik bitkilerin tohumları korunuyor.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava...

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava depolarına sahip tohum stok merkezinde, ağaç ve tıbbi aromatik bitkilerin tohumları korunuyor.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava...

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava depolarına sahip tohum stok merkezinde, ağaç ve tıbbi aromatik bitkilerin tohumları korunuyor.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava...

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava depolarına sahip tohum stok merkezinde, ağaç ve tıbbi aromatik bitkilerin tohumları korunuyor.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava...

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava depolarına sahip tohum stok merkezinde, ağaç ve tıbbi aromatik bitkilerin tohumları korunuyor.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava...

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava depolarına sahip tohum stok merkezinde, ağaç ve tıbbi aromatik bitkilerin tohumları korunuyor.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava...

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava depolarına sahip tohum stok merkezinde, ağaç ve tıbbi aromatik bitkilerin tohumları korunuyor.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava...

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava depolarına sahip tohum stok merkezinde, ağaç ve tıbbi aromatik bitkilerin tohumları korunuyor.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava...

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava depolarına sahip tohum stok merkezinde, ağaç ve tıbbi aromatik bitkilerin tohumları korunuyor.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava...

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava depolarına sahip tohum stok merkezinde, ağaç ve tıbbi aromatik bitkilerin tohumları korunuyor.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava...

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava depolarına sahip tohum stok merkezinde, ağaç ve tıbbi aromatik bitkilerin tohumları korunuyor.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava...

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava depolarına sahip tohum stok merkezinde, ağaç ve tıbbi aromatik bitkilerin tohumları korunuyor.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava...

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava depolarına sahip tohum stok merkezinde, ağaç ve tıbbi aromatik bitkilerin tohumları korunuyor.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava...

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava depolarına sahip tohum stok merkezinde, ağaç ve tıbbi aromatik bitkilerin tohumları korunuyor.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava...

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava depolarına sahip tohum stok merkezinde, ağaç ve tıbbi aromatik bitkilerin tohumları korunuyor.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava...

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava depolarına sahip tohum stok merkezinde, ağaç ve tıbbi aromatik bitkilerin tohumları korunuyor.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava...

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava depolarına sahip tohum stok merkezinde, ağaç ve tıbbi aromatik bitkilerin tohumları korunuyor.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava...

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava depolarına sahip tohum stok merkezinde, ağaç ve tıbbi aromatik bitkilerin tohumları korunuyor.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava...

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde özel soğuk hava depolarına sahip tohum stok merkezinde, ağaç ve tıbbi aromatik bitkilerin tohumları korunuyor.

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