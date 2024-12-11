DOLAR
34,85 -0,03%
EURO
36,72 -0,12%
ALTIN
3.020,66 -0,15%
BITCOIN
3.379.404,71 -0,6%

Eskişehir'deki Trafik Kazasında Üç Kişi Hayatını Kaybetti

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden üç kişi, ziyaret için gelmişti.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 01:15
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 01:15
Eskişehir'deki Trafik Kazasında Üç Kişi Hayatını Kaybetti

Eskişehir Seyitgazi'de Feci Trafik Kazası

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde gerçekleşen talihsiz bir trafik kazası, yaşamı yitiren üç kişinin yakınlarını ziyaret için kente geldiğini ortaya çıkardı. Seyitgazi-Afyonkarahisar kara yolunda meydana gelen kaza, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda gerçekleşti.

Ölenlerin Kimlikleri Belirlendi

Kazanın ardından yapılan araştırmalarda, aynı otomobilde hayatını kaybedenler arasında yer alan Ömer Çetin (62), Ummuhan Çetin (57) ve Ramazan Koçak (56)'ın, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Kayıhan beldesi'nden Seyitgazi'ye bağlı Kırka Mahallesi'ndeki yakınlarını ziyaret etmek üzere yola çıktıkları tespit edildi.

Kazanın Detayları

Kaza, Ömer Çetin idaresindeki 48 K 0089 plakalı otomobilin, karşı yönden gelen Nermin Demir (38) yönetimindeki 34 EMH 770 plakalı otomobille çarpışması sonucu meydana geldi. Kazada, her iki otomobilin sürücüleri ile Ömer Çetin'in aracındaki yolcular Ummuhan Çetin ve Ramazan Koçak hayatını kaybetti.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Diğer otomobilde bulunan yaralılar Umut Zafer D. (42) ve İrem D. (18), 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan İrem D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

"Aşk-ı Memnu'nun Yıldızları, Selçuk Bey Yes Man'de buluşuyor!

Ziraat Bankası'ndan Müşterilere Dev Hizmet: Süper Şube ile Bedava Avantajlar!

11 Aralık 2024: Burçlarınıza Göre Aşk, Sağlık ve Kariyer Üzerine Günlük Yıldız Etkileri

17 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! O Üründeki İndirim Şaşırtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AYM, İki Siyasi Parti Yöneticileri Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
2
İLESAM Başkanı Parmaksız, Türkiye'de 750 Milyon Kitap Basıldığını Açıkladı
3
TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu, Dijital Tehditleri Masaya Yatırdı
4
Mardin'deki 400 Yıllık Süryani Çarşısı Restorasyona Kavuşuyor
5
BM, Gazze'deki İnsani Kriz İçin Siyasi İradenin Hayati Önemi Vurgulandı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü Kapsamında Önemli Etkinliğe Katılacak
7
İsrail Ordusu, Esed'in Düşmesinden Bu Yana Suriye'de 320 Hedefi Vurdu

11 Aralık 2024: Burçlarınıza Göre Aşk, Sağlık ve Kariyer Üzerine Günlük Yıldız Etkileri

Bakan Işıkhan'dan Çarpıcı Asgari Ücret Açıklamları: Fırsatçılarla Mücadele Başlıyor!

Kuruluş Osman'a Yeni Kötü Adam: Moğol Komutanı Dahil Oluyor!

"Aşk-ı Memnu'nun Yıldızları, Selçuk Bey Yes Man'de buluşuyor!

Göbek Yağlarından Kurtulmak İçin Yapılması Gereken 5 Madde!

Ziraat Bankası'ndan 10.000 TL Ödeme Fırsatı! 7 Ocak'ta Hesaplarda

150.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı ile Yeni Kampanya Duyuruldu

17 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! O Üründeki İndirim Şaşırtıyor

Ziraat Bankası'ndan Müşterilere Dev Hizmet: Süper Şube ile Bedava Avantajlar!

10 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Enerji ve Yenilik Dolu Bir Gün

Soğuk Hava ve Kar Yağışı Türkiye'yi Etkileyecek!

Devletin 72.000 TL BES Desteği İçin Son Günler!