Eskişehir'deki Trafik Kazasında Üç Kişi Hayatını Kaybetti

Eskişehir Seyitgazi'de Feci Trafik Kazası

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde gerçekleşen talihsiz bir trafik kazası, yaşamı yitiren üç kişinin yakınlarını ziyaret için kente geldiğini ortaya çıkardı. Seyitgazi-Afyonkarahisar kara yolunda meydana gelen kaza, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda gerçekleşti.

Ölenlerin Kimlikleri Belirlendi

Kazanın ardından yapılan araştırmalarda, aynı otomobilde hayatını kaybedenler arasında yer alan Ömer Çetin (62), Ummuhan Çetin (57) ve Ramazan Koçak (56)'ın, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Kayıhan beldesi'nden Seyitgazi'ye bağlı Kırka Mahallesi'ndeki yakınlarını ziyaret etmek üzere yola çıktıkları tespit edildi.

Kazanın Detayları

Kaza, Ömer Çetin idaresindeki 48 K 0089 plakalı otomobilin, karşı yönden gelen Nermin Demir (38) yönetimindeki 34 EMH 770 plakalı otomobille çarpışması sonucu meydana geldi. Kazada, her iki otomobilin sürücüleri ile Ömer Çetin'in aracındaki yolcular Ummuhan Çetin ve Ramazan Koçak hayatını kaybetti.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Diğer otomobilde bulunan yaralılar Umut Zafer D. (42) ve İrem D. (18), 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan İrem D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.