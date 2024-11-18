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Eskişehir'deki Yolcu Otobüsü Kazasında 1 Kayıp, 41 Yaralı

Eskişehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 41 kişi yaralandı. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme sürüyor.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 11:34
Eskişehir'deki Yolcu Otobüsü Kazasında 1 Kayıp, 41 Yaralı

Eskişehir'de Üzücü Yolcu Otobüsü Kazası

Eskişehir'de meydana gelen yolcu otobüsü kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı. Olay, Eskişehir-Seyitgazi kara yolunun Derbent mevkisinde yaşandı.

Kazanın Detayları

Yolcu otobüsü, Ömer Yeşilyurt (43) yönetimindeki Kamil Koç firmasına ait 16 BGZ 569 plakalı araç, yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazanın ardından yolculardan Nihat Yüceler (56) olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan 41 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Alanya-Bursa seferini yapan otobüste yolcu sayısının 44 olduğu öğrenildi.

Valilik ve Başsavcılıktan Açıklama

Eskişehir Valiliği, kaza ile ilgili yaptığı açıklamada, yolcu otobüsünün yağışlı havada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildiğini belirtti.

Kazanın ardından 17 yaralının Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, 14 yaralının Eskişehir Şehir Hastanesi'ne ve 10 yaralının Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği açıklandı. Ayrıca, otobüs kazasına ilişkin Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı ve olay yeri inceleme ile otopsi işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Sağlık Durumu ve Yaralılar

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, yaptığı açıklamada, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu ve entübe edilerek yoğun bakım ünitesine alındığını ifade etti.

Diğer yaralıların genel durumlarının stabil olduğunu belirten Bildirici, görüntüleme ve tetkik işlemlerinin devam ettiğini kaydetti.

Kazada hayatını kaybeden Nihat Yüceler’e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dilendi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Eskişehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 30 kişi...

Eskişehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Eskişehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 30 kişi...

Eskişehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

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