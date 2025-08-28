Eskişehir'e 203 Kişilik Fethi Yılmaz Sezer Huzurevi Açıldı — Bakan Göktaş Konuştu

Eskişehir'e 203 Kişilik Fethi Yılmaz Sezer Huzurevi Açıldı

Bakan Göktaş: 'Yaşlı hizmetleri yalnızca bakım değil, sosyal katılımdır'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Odunpazarı ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde inşa edilen Fethi Yılmaz Sezer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin açılış töreninde konuştu. Merkezin 203 kişilik kapasiteyle hizmet vereceğini belirten Göktaş, yaşlı hizmetlerinin kapsamını genişleten projelere vurgu yaptı.

Bakan Göktaş, konuşmasında 'Bakanlık olarak yaşlı hizmetlerini sadece bakım ve destekle sınırlı görmüyoruz. Onların sosyal hayata katılımlarını önemsiyor, sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamak için her geçen gün yeni projeler üretiyoruz.' ifadelerini kullandı. Hayırsever Fethi Yılmaz Sezer'e merkezin şehre kazandırılmasındaki katkısı için teşekkür etti.

Göktaş, sosyal devlet anlayışının bir yönetim biçimi olmanın ötesinde bir medeniyet çağrısı olduğunu vurgulayarak, yaşlıların dünün emekçileri, bugün rehberleri ve yarının duaları olduğunu söyledi. Bakanlık olarak yaşlılara duyulan güveni ve huzuru sağlamakta kararlı olduklarını ifade etti.

Sunulan hizmetler ve programlar arasında Ulusal Vefa Programı ile evlerinde gündelik ihtiyaç desteği, Yaşlı Destek Programı ile hizmetlere erişimin kolaylaştırılması ve Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyacı olanlara destek verilmesi yer aldığı aktarıldı. Ayrıca gündüzlü bakım ve aktif yaşam merkezlerinde rehberlik, danışmanlık ve psiko-sosyal destek hizmetleri sağlandığı belirtildi.

Bakan Göktaş, Türkiye genelinde 464 kamu ve özel huzurevinde 29 bin 615 yaşlımızın yatılı bakım ve rehabilitasyon hizmetinden yararlandığını; huzurevlerinde kalan ihtiyaç sahibi yaşlıların tamamının bu hizmetten ücretsiz faydalandığını söyledi.

Açılışı yapılan merkezin aynı zamanda dostluk, muhabbet ve sıcak aile ortamı sunacağını, gündüzlü bakım imkânıyla daha fazla yaşlıya sağlık, rehabilitasyon, kültürel etkinlikler ve sosyal yaşam olanakları sunulacağını belirten Göktaş, Eskişehir Tepebaşı'na bir huzurevi daha kazandırmak için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Bakanlık hizmetlerinin büyüklerimize verilen değerin bir göstergesi olduğunu ifade eden Göktaş, 2025 Aile Yılının kuşaklar arası dayanışmayı artıracağına dikkat çekti ve devletin şefkat elini ihtiyaç sahiplerine ulaştırma kararlılığını yineledi.

Konuşmanın ardından İl Müftüsü Muharrem Gül dua etti. Ardından Bakan Göktaş ve protokol açılış kurdelesini kesti. Göktaş, törende huzurevinin bahçesine kendi adına dikilen çınar fidanına can suyunu verdi.

Açılışa; Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, TBMM Komisyon başkanları ve milletvekilleri ile üniversite ve il yöneticileri dahil birçok yetkili katıldı.