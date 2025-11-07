Eskişehir Efsaneleri Tuvale Taştı: 'Efsanelerden Görsellere Bir Yolculuk' Sergisi

Eskişehir'in köklü sözlü kültüründen günümüze ulaşan efsaneler, sanatın diliyle yeniden yorumlanarak izleyiciyle buluştu. Eskişehir'in 'sözlü mirası': Efsanelerden Görsellere Bir Yolculuk adlı sergi, Atilla Özer Karikatür Evinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Projenin kaynağı: Kitap ve akademik destek

Sergi, temelini Eskişehir Anadolu Üniversitesi akademisyenleri tarafından kaleme alınan 'Eskişehir Efsaneleri' adlı kitaptan alıyor. Kitabın yazarları Prof. Dr. Zülfikar Bayraktar ve halk bilim uzmanı, aynı zamanda Anadolu Üniversitesi halk bilim doktorası öğrencisi Hazal Aslan tarafından hazırlandı. Projenin yürütücülüğünü ise Prof. Dr. Güldane Araz Ay üstlendi.

Metinden tuvale: Efsanelerin görsel dönüşümü

Proje kapsamında kitaptaki efsaneler, çağdaş sanat yorumlarıyla resimlere dönüştürüldü. Böylece mitler, söylenceler ve halk hikâyeleri bu kez renkler, dokular ve fırça darbeleriyle seyirciye ulaşıyor. Sergide, Eskişehir'in farklı bölgelerinden derlenen efsaneleri konu alan onlarca tablo yer alıyor.

Akademik ve sanatsal yaklaşımlar

Projenin yürütücüsü Prof. Dr. Güldane Araz Ay, açılış konuşmasında çalışmanın amacını şöyle özetledi: 'Efsaneler, bir toplumun geçmişiyle bugünü arasında köprü kurar. Biz de bu köprüyü sanatın diliyle güçlendirmek istedik.'

Kitabın yazarlarından Prof. Dr. Zülfikar Bayraktar ise, 'Eskişehir'in zengin sözlü mirası bugüne kadar büyük ölçüde sözlü anlatımla aktarıldı. Bu tür projeler ise bu mirası kalıcı hale getirdi' dedi. Hazal Aslan da 'Her efsane, içinde yaşandığı coğrafyanın ruhunu taşır. Bu sergi, o ruhun renklerle ve figürlerle yeniden canlanışıdır' sözleriyle projeyi tanımladı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Duygu Kahraman ise projenin kültürel mirasın korunmasına katkısını vurgulayarak, efsanelerin sanatsal bir bakışla yorumlanmasının hafızada kalıcı bir etki yarattığını belirtti.

Ziyaret bilgileri ve proje önemi

Sergi, sanatseverlerin yoğun ilgisine açık şekilde 9 Kasım 2025 tarihine kadar Atilla Özer Karikatür Evi'nde gezilebilecek. 'Efsanelerden Görsellere Bir Yolculuk' projesi, Eskişehir'in sözlü kültürünü geleceğe aktarmayı ve efsanelerin çağdaş sanat aracılığıyla yeniden yorumlanmasını teşvik etmeyi hedefliyor. Ortaya çıkan eserler, geçmişin izlerini bugünün sanat anlayışıyla harmanlayarak izleyicilere hem nostaljik hem de estetik bir deneyim sunuyor.

Bu sergi, Eskişehir'in kültürel zenginliğini görünür kılan özgün bir çalışma olarak kent kültürüne kalıcı bir katkı sağlamayı amaçlıyor ve kültürel mirasa, halk anlatılarına ve yerel tarihe ilgi duyan herkesi büyülü bir yolculuğa davet ediyor.

EFSANELER TUVALDE HAYAT BULDU: ESKİŞEHİR’İN ‘SÖZLÜ MİRASI’ GÖRSELLİĞE DÖNÜŞTÜ. PROF. DR. GÜLDANE ARAZ AY (SAĞDA), PROF. DR. ZÜLFİKAR BAYRAKTAR (SOLDA).SERGİDE, ESKİŞEHİR’İN FARKLI BÖLGELERİNDEN DERLENEN EFSANELERİ KONU ALAN ONLARCA TABLO YER ALIYOR.