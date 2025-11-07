Eskişehir Emniyeti Instagram ve Next’te Resmi Hesap Açtı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, erişilebilirliği artırmak amacıyla Instagram ve yerli sosyal medya platformu Next’te resmi hesaplarını açtı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 15:42
Hesaplar erişime açıldı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kurum adına yeni Instagram ve yerli sosyal medya platformu Next hesaplarının açıldığını duyurdu.

Yetkililer, polis ekiplerince kentte huzur ve güvenliğin sağlanması için yapılan bazı çalışmaların sosyal medyada paylaşıldığını belirtti. Bu paylaşımların erişilebilirliğini artırmak amacıyla yeni hesapların oluşturulduğu vurgulandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalardan haberdar olmak isteyen vatandaşların, kurumun Instagram ve Next hesaplarını takip edebilecekleri bildirildi.

