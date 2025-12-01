Eskişehir Kazıları Sergisi Açıldı — Tarihi Eserlerin Fotoğrafları Sergileniyor

Eskişehir Kazıları Sergisi Açıldı

Açılışa Vali Hüseyin Aksoy ve protokol katıldı

Eskişehir Kazıları Sergisini açılışı, Vali Hüseyin Aksoy ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sergi, kentin zengin geçmişini ve arkeolojik çalışmaların sonuçlarını ziyaretçilerle buluşturmayı amaçlıyor.

Etkinlik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Türk Dünyası Vakfı iş birliğinde düzenlendi. Organizasyonun temel hedefi, yürütülen arkeolojik kazılarda gün yüzüne çıkarılan eserlerin tanıtılması olarak belirtildi.

Sergide, Eskişehir’in farklı noktalarında yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkan tarihi eserlerin fotoğrafları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Fotoğraflar, bölgenin tarihine ışık tutan buluntuları görsel bir anlatımla aktarıyor.

Açılış töreninde kurdeleyi kesen Vali Hüseyin Aksoy, şehrin sahip olduğu köklü tarih ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti ve kazı çalışmalarına katkı sağlayan tüm kurum ve uzmanlara teşekkür etti.

