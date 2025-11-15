Eskişehir Küçük Sanayi’de Çukurlar Gazetecileri Islattı: Esnaf Çözüm Bekliyor

Eskişehir Küçük Sanayi’de çukurlar gündem oldu

Odunpazarı ilçesindeki Eskişehir Küçük Sanayi Bölgesinde bulunan çok sayıda ve bazıları oldukça derin çukur, hem esnafa hem de sürücülere sorun yaşatıyor. Sürücüler çukurlara girmemek için etrafından dolanırken bölge trafiği olumsuz etkileniyor ve çukurlara hızlı giren araçlarda maddi hasar oluştuğu bildiriliyor.

Canlı yayında su sıçradı

İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibinin bölgeye yaptığı haber çalışması sırasında, röportaj veren esnafın şikayetini anlattığı sırada yaşanan olay kameraya yansıdı. İçinde su bulunan bir çukurun üzerinden hızla geçen ve kadın sürücünün kullandığı otomobil, karşısındaki gazeteciler ve esnafın üzerine yoğun şekilde su sıçrattı.

Esnaftan çözüm çabası ve tepkiler

İlgili kurumlara yapılan şikayetlere rağmen onarım yapılmaması üzerine esnaf kendi imkanlarıyla çözüm üretmeye çalışıyor. Yol üzerindeki çukurların üzeri eski döşeme kılıfları ve paspaslar ile kapatılmaya çalışılırken bu durum ilginç görüntüler oluşturuyor ve müşterilerin bölgeye gelmekten kaçınmasına neden oluyor.

Akif Şahin, oto yıkamacı olarak çalıştığı sanayideki mağduriyeti şu sözlerle anlattı: "Buradaki çukurlar sebebiyle esnaf mağdur. Tornacılar Odası, Odunpazarı Belediyesi ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bizim halimizi görüyor. Biz burada rezillik çekiyoruz. Esnaf olarak her gün tartışma yaşıyoruz. Yürüyen vatandaşların üzerine su geliyor. Aidat parası istiyorlar, Odunpazarı Belediyesi bizden ruhsat bedeli isterken, ‘Sanayi kalkacak’ dediler. Ruhsat için bedel istiyorlar ama buraya bir şey yapılmadı. Biz burada mağduruz. Artık Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz, bizim belediyeyle bir işimiz kalmadı. Bu sorunu kaç defa dile getirdik, çözülmedi. Odunpazarı Belediyesi, fen işleri, zabıtalar, müdürler ve oda başkanları geziniyor ama yok. Buranın durumu böyle."

Mehmet Ali Orakçı ise uygulanan geçici çözümleri ve bölgedeki olumsuz etkileri şu ifadelerle aktardı: "Sokaklarımız yeni model, arabalardan çıkan eski döşeme kılıfları ve paspasları çukurların üstüne koyarak yollarımız kaplamaya başladık yollar. Araçlar yoldan araç geçerken yayaların üzerine acayip derecede su sıçratıyor. Esnaf arkadaşlarımızın dükkanına gelen insanlar bozuk çukurlar sebebiyle buraya tekrardan gelmek istemiyor. Bu yolların bakımlarının yapılmasını istiyoruz."

Orakçı, ayrıca esnafların ödedikleri aidat ve belediyelere verilen ücretlere rağmen hizmet alamadıklarını belirterek: "Muhatap olacak kimse yok. Sokaklarımız süpürülmüyor, çöp tenekelerimiz konusunda eksiğimiz var. Kimi aradıysak hiçbir şekilde hiçbir yer bakmıyor. Ne ilgilenen, ne gelen, ne giden var. Buradan geçen adamın lastiğine cıvata girdiğinde patlıyor, köşeye varınca lastikçi aramaya başlıyor." dedi.

Esnaf, kalıcı onarım ve yetkili kurumların müdahalesi için çağrı yapıyor; bölgedeki çukurların giderilmesi hem güvenlik hem de ticaret açısından öncelik talep ediyor.

