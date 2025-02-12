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Eskişehir Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 13 Tutuklama

Eskişehir'de gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 24 şüpheliden 13'ü tutuklandı, 11'i serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 10:31
Eskişehir Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 13 Tutuklama

Eskişehir'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu, Türkiye genelinde 9 ilde önemli sonuçlar doğurdu. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 24 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İlginç Hesap Hareketleri Belirlendi

Şüphelilerin banka ve kripto varlık hesaplarındaki hareketlerin, meslek ve gelirleri ile uyumlu olmadığı tespit edildi. Yapılan incelemede, şüphelilerin banka hesaplarında 516 milyon 182 bin lira tutarında işlem hacminin olduğu belirlendi.

Operasyonun Detayları

Eskişehir, İstanbul, Şanlıurfa, Antalya, Bursa, Kilis, Kocaeli, Ordu ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlar sonucunda suç işlemek amacıyla örgüt kurma, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ve 320 sayılı Milli Piyango Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye muhalefet suçlamaları ile gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Tutuklama ve Serbest Bırakmalar

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu durum, ülke genelindeki yasa dışı bahis faaliyetlerine karşı yürütülen mücadelenin ne denli kararlı bir şekilde devam ettiğini göstermektedir.

Eskişehir merkezli 9 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 24 zanlı gözaltına...

Eskişehir merkezli 9 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 24 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir merkezli 9 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 24 zanlı gözaltına...

Eskişehir merkezli 9 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 24 zanlı gözaltına alındı.

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