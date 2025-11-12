Eskişehir MHRS Değerlendirme Toplantısı: Randevu ve Hasta Memnuniyeti

Eskişehir'de MHRS değerlendirme toplantısında randevu süreçleri, hasta memnuniyeti ve erişilebilirlik ele alındı; hastane yöneticileri ve birim temsilcileri katıldı.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 14:53
Eskişehir Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) değerlendirme toplantısında, randevu süreçleri ve hasta memnuniyeti ile ilgili değerlendirmeler yapıldı. Toplantıda sistemin erişilebilirliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesi konuları ön plana çıktı.

Katılımcılar ve Başkan

Toplantı, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Serkan Ceyhan başkanlığında gerçekleştirildi. Eskişehir Şehir Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yetkilileri ve ilgili birim temsilcileri toplantıya katılım sağladı.

Gündem ve Değerlendirmeler

Görüşmelerde MHRS kapsamında yürütülen randevu süreçleri, hasta memnuniyeti ve erişilebilirliğin artırılmasına yönelik çalışmalar ayrıntılı şekilde ele alındı. Ayrıca, sağlık hizmetlerinin daha etkin sunulması ve sistemin verimliliğinin artırılması konularında katılımcılar arasında görüş alışverişinde bulunuldu.

