Eskişehir SGK'dan 4 Gayrimenkul Açık Artırmayla Satışa Çıkıyor

Eskişehir Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü, mülkiyeti Kuruma ait toplam 4 gayrimenkulün açık artırma usulüyle satışa çıkarıldığını duyurdu.

İhale tarihi ve başvuru

Satış ihalesi, kurumun internet sitesinde yer alan Elektronik Satış Portalı üzerinden 17-28 Kasım 2025 tarihleri arasında açık artırma usulü ile gerçekleştirilecektir. İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazın ihale dokümanını e-Devlet Kapısı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Elektronik Satış Portalına giriş yaparak bedelsiz olarak inceleyebilir.

Teminat ve teslimat koşulları

Satın alınmak istenilen gayrimenkul için belirlenen teminat bedelinin nakit olması halinde, tahsilat yetkili bankalara yatırılacaktır. Teminatın teminat mektubu olması durumunda, mektubun herhangi bir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığına başvuru bitiş tarihi mesai bitiminden önce teslim edilmesi zorunludur.

ESKİŞEHİR SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK) İL MÜDÜRLÜĞÜ, ÇOĞUNLUĞU TİCARİ ALAN İÇİNDE YAR ALAN 4 GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA USULÜ İLE SATILACAĞI DUYURUSUNDA BULUNDU.