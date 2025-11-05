Eskişehir SGK'dan 4 Gayrimenkul Açık Artırmayla Satışa Çıkıyor

Eskişehir SGK İl Müdürlüğü, Mihalgazi ve Odunpazarı'ndaki 4 gayrimenkulü 17-28 Kasım 2025 tarihlerinde Elektronik Satış Portalı'nda açık artırmayla satışa çıkarıyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 09:41
Eskişehir SGK'dan 4 Gayrimenkul Açık Artırmayla Satışa Çıkıyor

Eskişehir SGK'dan gayrimenkul satış ilanı

Eskişehir Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü, mülkiyeti Kuruma ait toplam 4 gayrimenkulün açık artırma usulüyle satışa çıkarıldığını duyurdu.

Satışa çıkarılan taşınmazlar

Mihalgazi ilçesinde 1 tarım alanı ile Odunpazarı ilçesinde ticari alan içindeki 3 arsa yer alıyor. Taşınmazlara ilişkin ayrıntılı bilgiler kurumun ilanında belirtilmiştir.

İhale tarihi ve başvuru

Satış ihalesi, kurumun internet sitesinde yer alan Elektronik Satış Portalı üzerinden 17-28 Kasım 2025 tarihleri arasında açık artırma usulü ile gerçekleştirilecektir. İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazın ihale dokümanını e-Devlet Kapısı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Elektronik Satış Portalına giriş yaparak bedelsiz olarak inceleyebilir.

Teminat ve teslimat koşulları

Satın alınmak istenilen gayrimenkul için belirlenen teminat bedelinin nakit olması halinde, tahsilat yetkili bankalara yatırılacaktır. Teminatın teminat mektubu olması durumunda, mektubun herhangi bir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığına başvuru bitiş tarihi mesai bitiminden önce teslim edilmesi zorunludur.

ESKİŞEHİR SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK) İL MÜDÜRLÜĞÜ, ÇOĞUNLUĞU TİCARİ ALAN İÇİNDE YAR ALAN 4...

ESKİŞEHİR SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK) İL MÜDÜRLÜĞÜ, ÇOĞUNLUĞU TİCARİ ALAN İÇİNDE YAR ALAN 4 GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA USULÜ İLE SATILACAĞI DUYURUSUNDA BULUNDU.

İLGİLİ HABERLER

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Ücretsiz Enstrüman Kurslarına Yoğun İlgi
2
Bolu TEM Otoyolu'nda Yolcu Otobüsünün Motoru Alev Aldı
3
Diyarbakır'da 200 binde 1 Morgagni hernisi: 2 yaşındaki Tevab Aram sağlığına kavuştu
4
İdil'de Fıstık Hasadı Başladı: 13 Bin Ağaç Ekonomiye Can Suyu
5
Tarsus’ta Amigurumi Atölyesi Lösemili Çocuklara Umut Oldu
6
Siirt'te Karaciğer Nakli Geçiren Ömer Özüm Tüm Organlarını Bağışladı
7
Adana'da Kahvehane Cinayeti: Anlık Tartışma Kanlı Bitti, Şüpheli Tutuklandı

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri