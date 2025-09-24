Eskişehir Teknik Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açıldı — Aydoğdu İlk Dersi Verdi

Yayın Tarihi: 24.09.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 16:21
Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ), 2025-2026 akademik yılını düzenlenen törenle resmen başlattı. Törenin ilk dersini ise Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu verdi.

Tören ve açılış programı

Tören, Yabancı Diller Yüksekokulu Konferans Salonunda gerçekleşti. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir müzik dinletisiyle devam etti. Etkinlikte üniversitenin tanıtıldığı bir sinevizyon gösterimi de yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Adnan Özcan'ın konuşması

ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, üniversitenin yapısını ve hedeflerini paylaştı. Üniversitede 6 fakülte, 3 meslek yüksekokulu, 1 yabancı diller yüksekokulu ve 3 enstitü bulunduğunu belirtti.

Özcan, eğitim-öğretim alanında nitelikli öğrenci ve mezun yetiştirmeye odaklandıklarını vurgulayarak; araştırma potansiyelini arttırmaya, sürekliliği ve sürdürülebilirliği sağlamaya, ülkemizin önceliklerine ve ihtiyaçlarına katkı sağlamaya devam etmektedir. dedi. Ayrıca akademisyenler, idari personel, öğrenciler ve paydaşlarla yeni başarılara imza atılacağını kaydetti.

Uluslararasılaşma çalışmalarına değinen Özcan, üniversitede 70 farklı ülkeden yaklaşık 300 uluslararası öğrenci eğitim gördüğünü, kurumun 700'e yakın uluslararası anlaşması bulunduğunu ve geçen yıl 131 öğrencinin öğrenim hareketliliği, 42 öğrencinin ise staj için yurt dışına gittiğini ifade etti.

İlk ders ve katılımcılar

Programda, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu yeni akademik yılın ilk dersini verdi. Törene ayrıca Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Eskişehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak ve çok sayıda akademisyen ile ilgililer katıldı.

Tören, yeni akademik yıl için güçlü bir başlangıç mesajı vererek sona erdi.

Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin (ESTÜ) 2025-2026 akademik yılı açılışı dolayısıyla tören gerçekleştirildi. Törene, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu (ortada), ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan (sol 4), Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah (sağ 4), Eskişehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak (sol 3), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak (sağ 2), İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Jandarma Albay Metin Ünlü (solda) ve akademisyenler katıldı.

