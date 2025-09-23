Eskişehir Tepebaşı'da köpek tartışması: O.G tutuklandı

Eskişehir Tepebaşı'nda köpek şikayeti nedeniyle tartıştığı kişiyi darbeden O.G, "vücutta kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 14:38
Yeşiltepe Mahallesi'nde yaşanan saldırı güvenlik kamerasında

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, beslediği köpeklerin sürekli havlaması nedeniyle şikayet edildiği iddiasıyla tartıştığı komşusunu darbettiği öne sürülen O.G gözaltına alındı ve tutuklandı.

Olay, Yeşiltepe Mahallesi Ülküm Sokak'ta başladı. Beslediği köpeklerle ilgili şikayet edildiğini iddia eden O.G, camiye gitmek için sokağından geçen komşusu R.D (68)'den şüphelenerek dün tartışma başlattı.

Daha sonra Şehit Halit İlbay Caddesi'nde yürüyen R.D'yi takip ederek saldıran O.G'nin müdahalesi çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yaralanan R.D, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan O.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık ve hakimlik işlemleri sonucunda O.G, çıkarıldığı hakimlikçe "vücutta kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

