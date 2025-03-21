Eskişehir Valisi Aksoy, 71 Yıllık Evlilik İle Örnek Çifti Ziyaret Etti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 102 yaşındaki Ali ve 87 yaşındaki İsmihan Çakır çiftini ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 13:36
Eskişehir Valisi Aksoy, 71 Yıllık Evlilik İle Örnek Çifti Ziyaret Etti

Vali Aksoy'dan Anlamlı Ziyaret

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 'Yaşlılara Saygı Haftası' nedeniyle 102 yaşındaki Ali ve 87 yaşındaki İsmihan Çakır çiftine evlerinde ziyarette bulundu.

71 yıldır evli olan Çakır çiftinin Akarbaşı Mahallesi Beyhan Sokak'taki evine eşi Hülya Aksoy ile birlikte giden Vali Aksoy, kendilerine çiçek takdim etti.

Ali Çakır'ın Anıları

Vali Aksoy, 3 çocuğu ve 6 torunu bulunan Ali Çakır ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. 23 Nisan 1923 doğumlu olan ve geçmişte 10 yıl muhtarlık yapan Çakır, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümü ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan ile ilgili anılarını paylaştı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen sohbette, 4 yıl askerlik yapan Çakır'a merak ettiklerini de soran Vali Aksoy, 102 yaşındaki Ali Çakır'ın Cumhuriyet'le yaşıt olduğunu ifade etti.

Örnek Bir Aile

Çakır ailesini ziyaret ederek onlara saygı ve hürmetlerini sunduklarını belirten Aksoy, "Kendilerine özellikle sağlıklı bir yaşam diliyorum. 2025 yılı Aile Yılı. Uzun yıllardır evliliği sürdürmüş, üç çocuk ve altı torun sahibi bu ailemizi Türkiye'de örnek olabilecek bir durum olarak ifade etmek mümkün." dedi.

İsmihan Çakır'dan Gençlere Tavsiyeler

İsmihan Çakır, gençlere şu tavsiyelerde bulundu: "Gençler, yavrularım, evlenin. Mutlu olun, birbirinize bir çift kötü söz söylemeyin. Saygınızı, sevginizi koruyun. Biz hiç büyüklerimizin önünden geçmedik. Bir tas suyu onlardan önce içmedik. Her işinizde sabırlı olun. Eğer sabrederseniz muradınıza erersiniz. Güzel bir gençlik geçirin ki herkes size hayret etsin."

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "Yaşlılara Saygı Haftası" dolayısıyla 102 yaşındaki Ali ve 87...

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "Yaşlılara Saygı Haftası" dolayısıyla 102 yaşındaki Ali ve 87 yaşındaki İsmihan Çakır çiftinin evlerine ziyarette bulundu. 71 yıldır evli olan Çakır çiftinin Akarbaşı Mahallesi Beyhan Sokak'taki evini eşi Hülya Aksoy'la ziyaret eden Vali Aksoy, kendilerine çiçek takdim etti.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "Yaşlılara Saygı Haftası" dolayısıyla 102 yaşındaki Ali ve 87...

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "Yaşlılara Saygı Haftası" dolayısıyla 102 yaşındaki Ali ve 87 yaşındaki İsmihan Çakır çiftinin evlerine ziyarette bulundu. 71 yıldır evli olan Çakır çiftinin Akarbaşı Mahallesi Beyhan Sokak'taki evini eşi Hülya Aksoy'la ziyaret eden Vali Aksoy, kendilerine çiçek takdim etti.

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