Eskişehir Valisi Aksoy, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Destek Verdi

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak destek verdi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 16:07
Eskişehir Valisi Aksoy, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Destek Verdi

Eskişehir Valisi Aksoy, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu etkinlik, Türkiye'nin dört bir yanından gelen fotoğrafların değerlendirildiği önemli bir yarışma olarak öne çıkıyor.

Bağlı olduğu kamu kurumları ile birlikte, geniş bir katılımla düzenlenen bu oylama, Türkiye’nin farklı kültür ve olaylarını fotoğraflarla yansıtırken, Valinin katılımı da etkinliğin önemini arttırıyor.

Vali Aksoy, oylama süreci boyunca Anadolu Ajansı’nın katkılarına dikkat çekerek, tüm vatandaşları bu önemli etkinliğe katılmaya davet etti.

Son olarak, bu özel oylamanın, Türkiye’nin görsel zenginliğini sergileyen önemli bir platform olacağını vurguladı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve...

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve...

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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