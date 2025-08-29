DOLAR
Eskişehir Yangınında Şehitler İçin Anma: AKUT Töreni ve 'Şehitler Ormanı' Önerisi

AKUT, 23 Temmuz'daki Eskişehir Seyitgazi yangınında şehit olan 10 kişi için anma töreni düzenledi; Mansur Yavaş 'Şehitler Ormanı' önerdi.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 18:41
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 18:55
Eskişehir Yangınında Şehitler İçin Anma: AKUT Töreni ve 'Şehitler Ormanı' Önerisi

Eskişehir Yangınında Şehitler İçin Anma Töreni

AKUT Arama Kurtarma Derneği, 23 Temmuz'da Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan yangında şehit olan 5 gönüllüsü ile Orman Genel Müdürlüğü personeli 5 işçi için anma töreni düzenledi.

Tören Detayları

Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Türk Tarih Müzesi ve Parkı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Barış Altan Doğan ev sahipliği yaptı. Tören, yangında şehit olan AKUT gönüllüleri Alperen Özcan, Bayram Eren Arslan, İlker Onarıcı, Muharrem Can ve Tekin Enes Sarıyıldız ile orman işçileri Enes Kızılyel, Eyüp Dereli, Hilmi Şahin, Sercan Ütni ve Tolunay Kocaman ile bütün şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başladı.

Katılımcılar

Törene, Ankara Vali Yardımcısı İlhan Turgut, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, AFAD Arama Kurtarma Daire Başkanı Kartal Muhcı, AKUT ekipleri ve şehit aileleri katıldı.

Mansur Yavaş'ın Açıklamaları

ABB Başkanı Mansur Yavaş, AKUT gönüllülerinin hiçbir zorunluluk olmadan yalnızca vatan sevgisiyle hareket ettiklerini belirterek, "Ailelerin dayanması çok zor. Bizlere de düşen onları unutturmamak ve bu olaylardan ders almak. Daha iyi, daha mükemmel, kimsenin hayatı tehlikeye atmadan neler yapabiliriz? Bunlardan ders alıp daha mükemmel bir şekilde yapmak zorundayız." dedi.

Yavaş, şehitlerin isimlerinin yaşatılması için öneride bulunarak, "Çok sayıda isim verecek yerimiz mevcut. Bu bütün şehitlerimiz için bir 'Şehitler Ormanı' yapabiliriz. Ayrıca aileler isterse evlerinin yakınındaki park, cadde ve sokaklara ya da kentin başka bir merkezine de isimlerini verip oraya kare kod koyarak, hayat hikayelerini de gelenlerin okuyabileceği, onlara dua edebileceği şekilde bir düzenleme de yapabiliriz. Maalesef elimizden gelen bu, bolca dua etmek. Mekanları cennet olsun. Ailelerine sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

AKUT ve AFAD'dan Mesajlar

AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Barış Altan Doğan da, şehitlerin cesaret ve fedakârlıklarının asla unutulmayacağını belirterek, "Onlar, hiçbir karşılık beklemeden, sadece yardım etmek için yola çıkan, bu ülkenin en kıymetli evlatlarıdır. Doğayı ve vatanı korumak için hep birlikte omuz omuza mücadele edeceğiz. Dayanışma ruhunu, canlı hayatına duydukları sonsuz saygıyı ve vatan sevgilerini yaşatacağımıza AKUT ailesi adına söz veriyoruz." dedi.

AFAD Arama Kurtarma Daire Başkanı Kartal Muhcı ise, "Yeşil vatanımız için canlarını hiçe sayarak şehit olan gönüllülerimiz ve kamu çalışanlarımız daima hatırlanacak. Hepsini rahmetle anıyor, Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Şehit Aileleri Duygularını Paylaştı

Şehit Alperen Özcan'ın annesi Yasemin Özcan, "Biz onları yangında kaybettik ama içimizde hiç sönmeyecek bir yangınla yaşamaya çalışıyoruz." diyerek duygularını aktardı. Oğluyla gurur duyduğunu ve onunla yaşadığı anıları anlattı.

Şehit İlker Onarıcı'nın kızı Rüzgar Onarıcı ise babasının çocuklara spor sevgisi aşılamak için gönüllü dersler verdiğini ve tüm canlılara sevgiyle yaklaştığını belirterek, "Benim babam şehit olan gönüllerin arasında yaşça en büyük olan kişiydi. İnanıyorum ki Alperen, Enes, Eren ve Muharrem abilerime de babalık yapacaktır. Sevgili abilerim, babam da sizlere emanettir. Vatanımıza ve milletimize katkılarınızdan dolayı hepinizle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

