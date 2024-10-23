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Eskişehirli Arıcı Hakkı İşçi'nin Yüksek Kaliteli Bal Üretimi

Hakkı İşçi, Eskişehir'deki arıcılığıyla ürettiği balın kalitesi sayesinde siparişleri altı ay sonrasına alıyor.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 11:52
Eskişehirli Arıcı Hakkı İşçi'nin Yüksek Kaliteli Bal Üretimi

Hakkı İşçi'nin Bal Yolculuğu

Eskişehir'in Alpu ilçesinde, hobi olarak arıcılığa başlayan Hakkı İşçi, ürettiği yüksek kaliteli bal ile dikkat çekiyor. Üretim sürecinde gelişim göstermek için çeşitli eğitimler alan İşçi, kovanlarını Sündiken Dağları'nın eteklerine taşıyarak bölgenin zengin florasından yararlanıyor.

Kovan Sayısını Arttırdı

İlk olarak 2014 yılında 7 kovanla başladığı arıcılıkta, zamanla kovan sayısını 50'ye çıkartan İşçi, elde ettiği balın kalitesini de kontrol ettiriyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne yaptığı başvuru neticesinde balının prolin değeri 1793 miligram olarak ölçüldü.

Prolin Değeri ve Sağlık Yararları

Türk Gıda Kodeksi'ne göre balda bulunması gereken asgari prolin miktarını 300 miligram olarak belirtilirken, İşçi'nin balı bu değerin katbekat fazlasına ulaştı. Arıcılık alanında tecrübelerini paylaşan İşçi, üretim sürecinin sabır gerektirdiğini vurguluyor.

Kaliteyi ve Ünü Artan Bal

Arıların bitki özlerinden topladığı polenlerle oluşturduğu bu yüksek kaliteli bal, çevresinde de ilgi görmekte. İnsanlar, Hakkı İşçi'nin balını denemeye ve çevresine onu tavsiye etmeye başladı. Sipariş yoğunluğu sebebiyle teslimat süreleri altı ayı buluyor.

Doğanın Şifası

İşçi, bölgedeki bitki örtüsünün sağladığı zengin florayla ilgili olarak, "Burası çok değerli bir bölge. İnsanlar dağlarımızda ve ormanlarımızda şifa buluyorlar." diyerek doğanın sunduğu bu imkânın bal üretimi üzerindeki etkilerini işaret ediyor.

Kendisi için bu ürünleri üretmenin ve yerel bir değeri öne çıkartmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden İşçi, balın prolin yüksekliği sayesinde kas ve iskelet sistemi için önemini vurguluyor. "900 miligram civarındaki ballara 'ilaçlık, şifalı bal' diyorlar ama benim balım 1793 miligram çıktı. Bu benim için büyük bir başarı." diyerek öne çıkarttığı balın kalitesine olan gururunu dile getiriyor.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde, 10 yıl önce hobi amaçlı arıcılığa başlayan Hakkı İşçi, ürettiği...

Eskişehir'in Alpu ilçesinde, 10 yıl önce hobi amaçlı arıcılığa başlayan Hakkı İşçi, ürettiği yüksek kaliteli bal için en erken 6 ay sonrasına sipariş alıyor.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde, 10 yıl önce hobi amaçlı arıcılığa başlayan Hakkı İşçi, ürettiği...

Eskişehir'in Alpu ilçesinde, 10 yıl önce hobi amaçlı arıcılığa başlayan Hakkı İşçi, ürettiği yüksek kaliteli bal için en erken 6 ay sonrasına sipariş alıyor.

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