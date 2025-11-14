Eskişehirli Öğrenciler Nasreddin Hoca Yarışmasında Türkiye Birincisi

Eskişehirli Öğrenciler Konya'da Türkiye Birinciliğini Kazandı

Konya’da düzenlenen 9. Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışmasında Türkiye birinciliği, Eskişehir’den katılan Şehit Soner Özübek Okulları öğrencilerinin oldu.

Yarışma ve Katılım

Bu yıl 18 ilin katılımıyla gerçekleştirilen yarışma, öğrencilerin hem geleneksel mizah kültürünü yaşatmaları hem de sahne performanslarını sergilemeleri açısından renkli görüntülere sahne oldu.

Değerlendirme ve Başarı

Jüri değerlendirmesi sonucunda, Şehit Soner Özübek Okulları öğrencileri sergiledikleri yenilikçi performans ve sahne uyumu ile öne çıkarak Türkiye birinciliğini kazandı.

Kurumların Görüşü

Yarışmanın ev sahibi olan Akşehir Belediyesi ile Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, öğrencilerin gösterdiği performansların Nasreddin Hoca’nın hoşgörü ve mizah anlayışını gelecek nesillere aktarmada önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Kutlama ve Gurur

Türkiye birincisi olan Şehit Soner Özübek Okulları öğrencileri başarılarını büyük bir sevinçle kutlarken, öğretmenleri Dilek Emir, Musa Durgut ve Serpil Kuş ile aileleri gurur yaşadı.

