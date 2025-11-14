Eskişehirli Şehit Üsteğmen Emre Mercan Uğurlandı

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan 27 yaşındaki Üsteğmen Emre Mercan, Eskişehir'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 14:33
Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit düşen 27 yaşındaki Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Eskişehir'de düzenlenen cenaze töreniyle gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Tören ve defin

Azərbaycandan dönüş sırasında meydana gelen kazada 20 şehitten biri olan Mercan için, cuma namazını müteakip Reşadiye Camii'nde cenaze namazı kılındı. Törenin ardından şehidin naaşı, defnedilmek üzere Eskişehir Hava Şehitliği'ne uğurlandı.

Aile ve yakınları

Şehidin, ailenin dört çocuğundan en küçüğü olduğu ve geçen yıl evlendiği öğrenildi. Cenaze namazında annesi Ayşe Mercan, babası Halil İbrahim Mercan ve eşi Esra Mercan'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Katılımcılar

Törene; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Muharip Hava Kuvveti Komutanı ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Rafet Dalkıran, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve birçok önemli isim katıldı.

Şehit Üsteğmen Emre Mercan, güvenlik güçlerinin ve kent halkının dualarıyla uğurlandı.

