Eşleşen Dinozor Ayak İzleri: Afrika ve Güney Amerika'dan Tarihsel Bir Keşif

Eşleşen Dinozor Ayak İzleri Keşfedildi

Güney Amerika ve Afrika'da gerçekleştirilen bir araştırma, bu iki kıtanın birbirinden yaklaşık 6 bin kilometre uzakta olmasına rağmen 260'tan fazla dinozor ayak izinin eşleştiğini ortaya koydu.

Çalışmanın Detayları

Güney Amerika'nın Brezilya ve Afrika'nın Kamerun bölgelerinde, 120 milyon yıl öncesine tarihlenen dinozor ayak izlerinin incelendiği çalışmaya Güney Methodist Üniversitesi öncülük etti. Araştırma bulguları, bu ayak izlerinin, Pangea süperkıtası bölünmeden önce meydana geldiğini gösteriyor.

Benzer Jeolojik Özellikler

Dinozor ayak izleri dışında, Brezilya'nın Borborema bölgesi ve Kamerun'un kuzeyinde benzer jeolojik oluşumların da izlerine rastlandı. Bu, dinozorların bu alanları geçit olarak kullandığını gösteriyor.

Davranış ve Alışkanlıklar Üzerine Bilgiler

Çalışmayı yöneten Diana Vineyard, bulunan fosillerin çoğunun üç parmaklı teropodlar ile dört ayaklı sauropodlara ait olduğunu belirtti. Araştırmanın baş yazarı Louis Jacobs, bu ayak izlerinin yaş, şekil ve jeolojik durum açısından büyük benzerlik taşıdığını vurguladı.

İklim ve Ekosistem Üzerine Etkiler

Jacobs, o dönemdeki iklimin, tropikal yağmur ormanlarının oluşmasına yardımcı olduğunu ve dinozorların hem Afrika'dan hem de Güney Amerika'dan bu alanlara ait olduğunu açıkladı. Ayrıca, Pangea'nın ayrılmasının evrimsel süreçte etkilerine ve türlerin genetik sürekliliğine vurgu yaptı.