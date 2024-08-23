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Eşme'de 26. Uluslararası Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali Başladı

Eşme'de düzenlenen festivalde kültürel miras ve gelenekler sergilendi. Etkinlikler 25 Ağustos'a kadar devam edecek.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 20:45
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 21:27
Eşme'de 26. Uluslararası Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali Başladı

Eşme 26. Uluslararası Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali Devrini Başlattı

Uşak'ın Eşme ilçesinde, 26. Uluslararası Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali, görkemli bir açılış töreniyle başladı. Festivalin açılışı Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı ve birçok ünlü isim etkinliğe katıldı.

Ankara'nın Sesi: Mansur Yavaş

Açılışta konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, festivalin önemine vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tür organizasyonlar, yalnızca eğlence için değil, aynı zamanda geleneklerimizin, göreneklerimizin ve kültürel mirasımızın gelecek nesillere aktarılması açısından da kritik bir rol oynamaktadır. Eşme kilimi, uluslararası alanda tanınan önemli bir kültürel değerdir. Bunu yaşatmanın sorumluluğu hepimize düşmektedir."

Eşme'nin Kültürel Mirası

Yavaş, Eşme kiliminin geçmişten günümüze taşıdığı öneme dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Bu motifler ve dokuma teknikleri, Türk kültürünün köklerini derin bir biçimde yansıtmaktadır. Her bir desen, binlerce yıllık kültürel mirasın bir parçasıdır. Bu kültürün kaybolması, Türk milletinin değerlerinin kaybolması demektir. Bu yüzden festivaller, halkın bir araya gelerek birlikteliğini pekiştirmesi açısından da oldukça değerlidir."

Belediye Başkanları ve Halk Tanıklık Etti

Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, festivalin ilçeleri için bir sembol olduğunu ve uluslararası kimliğinin de kazanıldığını belirtti. CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Eşme Kaymakamı Mustafa Görmüş ve CHP Uşak İl Başkanı Sevinç Soyer Yazgan gibi pek çok önemli isim de açılışta yer aldı.

Renkli Gösteriler ve Etkinlikler

Açılış konuşmalarının ardından, kortej geçişi gerçekleştirildi. Farklı illerden gelen halk oyunları ekipleri gösteriler sunarken, klasik otomobil grupları da renkli bir geçiş yaptı. Cirit sporcuları da atlarıyla etkinlikte yer aldı.

Bu yılki festival, 25 Ağustos tarihine kadar sürecek ve çeşitli etkinliklerle dolu bir program sunacak.

Uşak'ta, Eşme 26. Uluslararası Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali açılış töreniyle başladı....

Uşak'ta, Eşme 26. Uluslararası Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali açılış töreniyle başladı. Törende kortej geçişi yapıldı, çeşitli illerden gelen halk oyunları ekipleri tarafından gösteriler sunuldu.

Uşak'ta, Eşme 26. Uluslararası Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali açılış töreniyle başladı....

Uşak'ta, Eşme 26. Uluslararası Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali açılış töreniyle başladı. Törende kortej geçişi yapıldı, çeşitli illerden gelen halk oyunları ekipleri tarafından gösteriler sunuldu.

Uşak'ta, Eşme 26. Uluslararası Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali açılış töreniyle başladı....

Uşak'ta, Eşme 26. Uluslararası Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali açılış töreniyle başladı. Törende kortej geçişi yapıldı, çeşitli illerden gelen halk oyunları ekipleri tarafından gösteriler sunuldu.

Uşak'ta, Eşme 26. Uluslararası Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali açılış töreniyle başladı....

Uşak'ta, Eşme 26. Uluslararası Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali açılış töreniyle başladı. Törende kortej geçişi yapıldı, çeşitli illerden gelen halk oyunları ekipleri tarafından gösteriler sunuldu.

Uşak'ta, Eşme 26. Uluslararası Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali açılış töreniyle başladı....

Uşak'ta, Eşme 26. Uluslararası Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali açılış töreniyle başladı. Törende kortej geçişi yapıldı, çeşitli illerden gelen halk oyunları ekipleri tarafından gösteriler sunuldu.

Uşak'ta, Eşme 26. Uluslararası Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali açılış töreniyle başladı....

Uşak'ta, Eşme 26. Uluslararası Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali açılış töreniyle başladı. Törende kortej geçişi yapıldı, çeşitli illerden gelen halk oyunları ekipleri tarafından gösteriler sunuldu.

Uşak'ta, Eşme 26. Uluslararası Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali açılış töreniyle başladı....

Uşak'ta, Eşme 26. Uluslararası Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali açılış töreniyle başladı. Törende kortej geçişi yapıldı, çeşitli illerden gelen halk oyunları ekipleri tarafından gösteriler sunuldu.

Uşak'ta, Eşme 26. Uluslararası Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali açılış töreniyle başladı....

Uşak'ta, Eşme 26. Uluslararası Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali açılış töreniyle başladı. Törende kortej geçişi yapıldı, çeşitli illerden gelen halk oyunları ekipleri tarafından gösteriler sunuldu.

Uşak'ta, Eşme 26. Uluslararası Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali açılış töreniyle başladı....

Uşak'ta, Eşme 26. Uluslararası Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali açılış töreniyle başladı. Törende kortej geçişi yapıldı, çeşitli illerden gelen halk oyunları ekipleri tarafından gösteriler sunuldu.

Uşak'ta, Eşme 26. Uluslararası Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali açılış töreniyle başladı....

Uşak'ta, Eşme 26. Uluslararası Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali açılış töreniyle başladı. Törende kortej geçişi yapıldı, çeşitli illerden gelen halk oyunları ekipleri tarafından gösteriler sunuldu.

Uşak'ta, Eşme 26. Uluslararası Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali açılış töreniyle başladı....

Uşak'ta, Eşme 26. Uluslararası Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali açılış töreniyle başladı. Törende kortej geçişi yapıldı, çeşitli illerden gelen halk oyunları ekipleri tarafından gösteriler sunuldu.

Uşak'ta, Eşme 26. Uluslararası Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali açılış töreniyle başladı....

Uşak'ta, Eşme 26. Uluslararası Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali açılış töreniyle başladı. Törende kortej geçişi yapıldı, çeşitli illerden gelen halk oyunları ekipleri tarafından gösteriler sunuldu.

Uşak'ta, Eşme 26. Uluslararası Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali açılış töreniyle başladı....

Uşak'ta, Eşme 26. Uluslararası Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali açılış töreniyle başladı. Törende kortej geçişi yapıldı, çeşitli illerden gelen halk oyunları ekipleri tarafından gösteriler sunuldu.

Uşak'ta, Eşme 26. Uluslararası Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali açılış töreniyle başladı....

Uşak'ta, Eşme 26. Uluslararası Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali açılış töreniyle başladı. Törende kortej geçişi yapıldı, çeşitli illerden gelen halk oyunları ekipleri tarafından gösteriler sunuldu.

Uşak'ta, Eşme 26. Uluslararası Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali açılış töreniyle başladı....

Uşak'ta, Eşme 26. Uluslararası Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali açılış töreniyle başladı. Törende kortej geçişi yapıldı, çeşitli illerden gelen halk oyunları ekipleri tarafından gösteriler sunuldu.

Uşak'ta, Eşme 26. Uluslararası Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali açılış töreniyle başladı....

Uşak'ta, Eşme 26. Uluslararası Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali açılış töreniyle başladı. Törende kortej geçişi yapıldı, çeşitli illerden gelen halk oyunları ekipleri tarafından gösteriler sunuldu.

Uşak'ta, Eşme 26. Uluslararası Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali açılış töreniyle başladı....

Uşak'ta, Eşme 26. Uluslararası Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali açılış töreniyle başladı. Törende kortej geçişi yapıldı, çeşitli illerden gelen halk oyunları ekipleri tarafından gösteriler sunuldu.

Uşak'ta, Eşme 26. Uluslararası Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali açılış töreniyle başladı....

Uşak'ta, Eşme 26. Uluslararası Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali açılış töreniyle başladı. Törende kortej geçişi yapıldı, çeşitli illerden gelen halk oyunları ekipleri tarafından gösteriler sunuldu.

Uşak'ta, Eşme 26. Uluslararası Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali açılış töreniyle başladı....

Uşak'ta, Eşme 26. Uluslararası Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali açılış töreniyle başladı. Törende kortej geçişi yapıldı, çeşitli illerden gelen halk oyunları ekipleri tarafından gösteriler sunuldu.

Uşak'ta, Eşme 26. Uluslararası Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali açılış töreniyle başladı....

Uşak'ta, Eşme 26. Uluslararası Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali açılış töreniyle başladı. Törende kortej geçişi yapıldı, çeşitli illerden gelen halk oyunları ekipleri tarafından gösteriler sunuldu.

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