Eşme'de Trajik Boğulma Olayı

Uşak'ın Eşme ilçesinde, Elvanlar Mahallesi yakınlarındaki Takmak Göleti'nde yüzmek için gölete giren 40 yaşındaki Ahmet Toplu boğularak hayatını kaybetti.

Olayın Gelişimi

Gölette yüzmek için suya giren Ahmet Toplu, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Kurtarma Çalışmaları

Olay yerine hızla intikal eden polis, sağlık ekipleri ve AFAD’a bağlı dalgıçlar, Toplu'yu bulmak için arama çalışmalarına başladı.

Dalgıçların gerçekleştirdiği titiz çalışmalar sonunda, Toplu'nun cansız bedeni sudan çıkarıldı. Olayın ardından Toplu'nun cenazesi, işlemler için Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu üzücü olay, göletlerde yüzmenin tehlikeleri konusunda bir kez daha uyarıcı bir niteliğe sahip oldu.

Uşak'ın Eşme ilçesinde, gölete giren kişi boğuldu. Olay yerine polis, sağlık ve AFAD'a bağlı dalgıçlar sevk edildi.