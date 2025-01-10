Esnaf, İSG Hizmetlerini Kendisi Yürütme Hakkına Sahip Olacak

Bakanlık, az tehlikeli iş yerlerinde esnafa İSG eğitimini tamamlaması halinde, hizmetleri kendisinin yürütebileceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 11:58
Esnaf, İSG Hizmetlerini Kendisi Yürütme Hakkına Sahip Olacak

Esnafın İSG Yetkisi Genişliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinin işvereni veya işveren vekillerinin, gerekli eğitimleri tamamlayarak iş sağlığı ve güvenliği (İSG) hizmetlerini kendileri yürütebileceğini bildirdi.

Bakanlık'tan Önemli Açıklama

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 Haziran 2012'de yayımlanmasının ardından, kamu iş yerleri ile 50'den az çalışanı bulunan az tehlikeli iş yerleri için 'İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri' başlıklı 6. maddesinin 5 kez ertelendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, bu maddenin 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla tüm iş yerleri için yürürlüğe gireceği ifade edildi. Yürürlüğe giren bu düzenlemenin, mevcut ve getirilecek kolaylaştırıcı düzenlemelerle düşük maliyetle karşılanabileceği vurgulandı.

Esnafın İSG Süreci Kolaylaşıyor

Artık, 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinin işverenleri veya vekilleri, Bakanlıkla protokol yapan açık öğretim kurumları ve üniversitelerce verilen eğitimi tamamladıkları takdirde, İSG profesyoneli (iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi) görevlendirmeleri zorunluluğu olmaksızın, İSG hizmetlerini kendileri yürütebilecekler.

Bakanlık ayrıca, bakkal, manav, terzi ve emlak bürosu gibi küçük esnafın yeni yükümlülüklerle karşılaşmaması için bir dizi alternatif düzenleme üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

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