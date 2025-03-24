Esnaf ve Sanatkarlar Çevrim İçi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Alabilecek

Esnaf ve sanatkarlar, TESK ve ÇASGEM iş birliğiyle çevrim içi iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılabilecek.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 12:08
Esnaf ve Sanatkarlar Çevrim İçi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Alabilecek

Esnaf ve Sanatkarlar Çevrim İçi Eğitime Başlıyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) iş birliğiyle, esnaf ve sanatkarlar çevrim içi iş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitimlerini alabilecekler. Bu yeni protokol, esnafın eğitimi sürdürebilmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

TESK Genel Başkanı'ndan Açıklamalar

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, imzalanan protokol ile birlikte esnaf ve sanatkarların eğitimlerini kolay bir şekilde tamamlayabileceklerini dile getirdi. Palandöken, "Konfederasyonumuzun resmi internet sitesine girerek 16 saatlik eğitimi başarıyla tamamlayan esnaf ve çalışanlar, gerekli belgeyi almaya hak kazanacak. Eğer bir esnafımız, 'Bu belgeye benim ihtiyacım yok, işletmemde oğlum, kızım veya çalışanım var, onu yetkilendirelim' derse, eğitimi ilgili kişi alabilecek," dedi.

Palandöken, eğitimin tamamen elektronik ortamda gerçekleşeceği için iş kaybı yaşanmayacağını ve dükkan kapatmaya gerek kalmayacağını vurgulayarak, "Ek bir mekan masrafı oluşmayacak," ifadelerini kullandı.

Eğitim Ücreti ve Başvuru Süreci

Palandöken, protokol ile esnafın İSG belgesine 250 lira gibi sembolik bir rakamla ulaşabileceğini belirtti. Çevrim içi eğitimlerin bugün başladığını aktaran Palandöken, "Şu an itibarıyla başvurular 5-6 bin kişiyi bulmuş durumda ve süreç devam ediyor. Esnafımızın bu fırsattan faydalanarak eğitimlerini tamamlamalarını tavsiye ediyorum," diyerek esnafı teşvik etti.

İLGİLİ HABERLER

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!
2
Afgan Mülteciler, Pakistan'da Sınır Dışılama İşlemlerinin Durdurulmasını İstiyor
3
Esnaf ve Sanatkarlar Çevrim İçi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Alabilecek
4
Yeşilay'dan 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi Duyurusu
5
Amasra Maden Patlamasında Cezalar Kesildi: 43 Ölü, 23 Sanık
6
Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!
7
Lübnanlı Davulcu, 7 Yaşından Beri Ramazan Geleneğini Yaşatıyor

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Balıkesir'de Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Başlıyor

Akaryakıta Eş Zamanlı Zam: Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Yükseliyor

Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı