Esnaf ve Sanatkarlar Çevrim İçi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Alabilecek

Esnaf ve Sanatkarlar Çevrim İçi Eğitime Başlıyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) iş birliğiyle, esnaf ve sanatkarlar çevrim içi iş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitimlerini alabilecekler. Bu yeni protokol, esnafın eğitimi sürdürebilmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

TESK Genel Başkanı'ndan Açıklamalar

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, imzalanan protokol ile birlikte esnaf ve sanatkarların eğitimlerini kolay bir şekilde tamamlayabileceklerini dile getirdi. Palandöken, "Konfederasyonumuzun resmi internet sitesine girerek 16 saatlik eğitimi başarıyla tamamlayan esnaf ve çalışanlar, gerekli belgeyi almaya hak kazanacak. Eğer bir esnafımız, 'Bu belgeye benim ihtiyacım yok, işletmemde oğlum, kızım veya çalışanım var, onu yetkilendirelim' derse, eğitimi ilgili kişi alabilecek," dedi.

Palandöken, eğitimin tamamen elektronik ortamda gerçekleşeceği için iş kaybı yaşanmayacağını ve dükkan kapatmaya gerek kalmayacağını vurgulayarak, "Ek bir mekan masrafı oluşmayacak," ifadelerini kullandı.

Eğitim Ücreti ve Başvuru Süreci

Palandöken, protokol ile esnafın İSG belgesine 250 lira gibi sembolik bir rakamla ulaşabileceğini belirtti. Çevrim içi eğitimlerin bugün başladığını aktaran Palandöken, "Şu an itibarıyla başvurular 5-6 bin kişiyi bulmuş durumda ve süreç devam ediyor. Esnafımızın bu fırsattan faydalanarak eğitimlerini tamamlamalarını tavsiye ediyorum," diyerek esnafı teşvik etti.