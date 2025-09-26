Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Şekerbank, Ahilik Haftası'na özel esnafa 3 ay ertelemeli, masrafsız kredi ve ücretsiz bankacılık hizmeti sunuyor. Kampanya 30 Eylül 2025'e kadar geçerli.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 09:55
Üretimin ve yerel ekonominin bel kemiği olan esnafı hedefleyen Şekerbank, Ahilik Haftası kapsamında kapsamlı bir destek paketi duyurdu. Banka, bu kampanya ile esnafın nakit akışını rahatlatmayı ve işletmelere "nefes aldırmayı" amaçlıyor.

Kampanya Detayları

Kampanyanın en dikkat çekici unsuru, kredi kullanan esnafların 3 ay boyunca anapara ödemesi yapmayacak olmasıdır. Bu ödemesiz dönem, esnafların aldıkları finansmanı işletmelerinin acil ihtiyaçları için kullanabilmesine ve geri ödemeye başlamadan önce finansal alan yaratabilmesine olanak tanıyor. Kampanya 30 Eylül 2025 tarihine kadar geçerli olup, esnaflar kullandıkları finansmanı 48 aya varan esnek vade seçenekleriyle geri ödeyebilecek. Banka ayrıca işlemlerden hiçbir masraf veya komisyon talep edilmeyeceğini açıkladı.

Günlük Bankacılık ve POS Avantajları

Paket, esnafın günlük bankacılık maliyetlerini de hafifletiyor. Şekerbank müşterileri, internet ve mobil bankacılık kanalları üzerinden yapacakları EFT, havale ve FAST işlemlerini tamamen ücretsiz gerçekleştirebilecek. Ayrıca kampanya süresince bankanın yeni müşterisi olan işletmeler, ilk 3 ay boyunca POS cihazı aidat ücretinden muaf tutulacak.

Şekerbank'tan Açıklama

Şekerbank KOBİ ve İşletme Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Üst kampanya ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ahilik kültürü, bu toprakların en değerli miraslarından biridir; dürüstlüğü, çalışkanlığı ve dayanışmayı temsil eder. Biz de Şekerbank olarak tam 72 yıldır bu mirasa sahip çıkan, üretimin ve ticaretin temelini oluşturan esnafımızın yanında duruyoruz. Ahilik Haftası kapsamında sunduğumuz bu özel finansman çözümleriyle, esnafımızın nakit ihtiyaçlarını en uygun koşullarla karşılıyoruz. Amacımız, onların sadece anlık sıkıntılarını gidermek değil, aynı zamanda işlerini büyütmelerine ve yeni yatırımlar yapmalarına olanak sağlamaktır. Ülke ekonomimizin bel kemiğini oluşturan esnafımızı güçlendirmeye yönelik adımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

