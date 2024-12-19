Estonya, 21 Yaş Altı Gençleri Rusya ve Belarus Etkinliklerine Katılmaktan Men Etti

Estonya'dan Gençlere Yönelik Yasağına Dair Yeni Karar

Estonya, 21 yaşına kadar olan gençlerin Rusya ve Belarus'taki etkinliklere katılımını yasaklama kararı aldı. Estonya Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, bu kararın Rusya ve Belarus'un "düşmanca etki faaliyetlerinden" korunmak amacıyla alındığı belirtildi.

Yasağın Gerekliliği ve Amaçları

Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, önerilen yaptırımın 21 yaş altındaki Estonya vatandaşları veya burada oturma iznine sahip kişilerin, iki ülkenin "çıkardığı saldırgan politikaları" meşrulaştıran etkinliklere katılımını engellemek amacı taşıdığını ifade etti.

Tsahkna, Rusya'nın genç nesilleri hedef aldığını ve bu amaçla dil, kültür, eğitim, spor ve diğer alanlarda propaganda yöntemleri kullandığını belirtti. "Rusya, saldırganlığını meşrulaştırmanın ve söylemini yaymanın yollarını arıyor; bunu kültür, gençlik çalışmaları ve spor yoluyla yapmak da bir seçenek" dedi.

Söz konusu Yaptırımlar

Yaptırım kararının çocuklar ve gençleri değil, etkinlikleri düzenleyenlerle destekleyenleri hedef aldığını vurgulayan Tsahkna, bu kararın "caydırıcı bir önlem" olarak tanımlandığını kaydetti. Yasağın ihlali durumunda ekonomik cezalar veya 5 yıla kadar hapis cezası gibi yaptırımlar uygulanabileceği açıklandı.