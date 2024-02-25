Estonya Başbakanı'ndan NATO ülkelerine çağrı: Savunma bütçelerini artırın

Kallas, NATO üyelerine savunma giderlerini artırmaları çağrısında bulundu. BBC ile yaptığı röportajda, Estonya’nın yaptığı gibi GSYH’nin yüzde 3’ünü savunmaya ayırmalarını talep etti.

Kallas, "1988'de tüm NATO ülkeleri, GSYH'lerinin yüzde 2'sinden fazlasını hatta bazıları yüzde 6'sından fazlasını savunmaya harcıyordu, neden? Çünkü tehdit gerçekti, Soğuk Savaş devam ediyordu, şimdi Avrupa'da sıcak bir savaş devam ediyor ve hala bazı ülkeler bunun kendilerini ilgilendirmediğini düşünüyor." dedi. Kallas, Ukrayna’ya destek olmaları için müttefiklerine çağrı yaptı ve Rusya lideri Vladimir Putin’in galip gelmesi durumunda savaşın Avrupa’yı hızla sarabileceği ve hiçbir ülkenin güvende kalamayacağı konusunda uyardı.

Rusya, 13 Şubat’ta Kallas’ı Rusya Ceza Yasası’na göre arama listesine aldığını açıkladı ama nedenini belirtmedi. Estonya’nın lideri Kallas, X’te paylaştığı mesajda, bunun kendisini şaşırtmadığını söyledi ve "Rusya, Ukrayna'da kaybederse devam etmeyecek, kazanırsa devam edecek, bu yüzden şu anda onlara (Ukrayna'ya) yardım etmek için elimizden geleni yapmamız hepimiz için çok önemli." diye yorumladı.