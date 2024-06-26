Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis 26-28 Haziran'da Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis 26-28 Haziran tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu önemli ziyaret, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 100’üncü yıl dönümünde gerçekleşiyor ve Türkiye-Estonya ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.



İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 27 Haziran Perşembe günü yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek ve iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek müşterek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ayrıca, Türkiye ve Estonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla ikili ilişkiler, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Estonya Cumhurbaşkanı Karis, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğini artırmanın yollarını arayacak. Türkiye'nin stratejik konumu ve Estonya'nın dijital ekonomideki başarısı, iki ülke arasında teknoloji ve inovasyon alanlarında ortak projeler geliştirilmesi için önemli fırsatlar sunuyor.

Ziyaret kapsamında, kültürel ve akademik iş birliği de ele alınacak. Türkiye ve Estonya arasındaki eğitim ve kültür alışverişinin artırılması, genç nesillerin birbirini daha iyi tanımasına ve anlamasına katkı sağlayacak. Ayrıca, turizm sektöründe karşılıklı tanıtım faaliyetlerinin artırılması ve turist sayılarının yükseltilmesi hedefleniyor.

Görüşmelerde ayrıca, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin geleceği ve mevcut durum değerlendirilerek, Türkiye'nin AB üyelik sürecinde atılması gereken adımlar üzerinde durulacak. Bölgesel güvenlik meseleleri, siber güvenlik, enerji güvenliği ve iklim değişikliği gibi küresel konular da gündeme gelecek.

Estonya Cumhurbaşkanı Karis’in ziyareti, iki ülke arasındaki dostluk bağlarını güçlendirecek ve Türkiye ile Estonya arasındaki stratejik ortaklığın derinleşmesine katkı sağlayacak. İki liderin yapacağı görüşmeler, sadece ikili ilişkiler açısından değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel barış ve istikrarın sağlanması açısından da büyük önem taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Karis’in görüşmelerinin ardından, iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imzalanması ve ortak basın toplantısının düzenlenmesi bekleniyor.