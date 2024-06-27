Estonya Cumhurbaşkanı Karis'ten Türkiye'ye AB üyelik sürecinde destek mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de ağırladığı Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile düzenlediği ortak basın toplantısında önemli mesajlar verdi. Karis, ülkesinin Türkiye'nin AB üyelik sürecini desteklediğini belirterek, "Türkiye'nin stratejik olarak AB komşuluk güvenliği açısından çok önemli olduğunu biliyoruz" dedi.



Estonya Cumhurbaşkanı Karis, Türkiye ile Estonya arasındaki ilişkilerin uzun bir geçmişe dayandığını belirtti. Estonya'nın 1929'da ilk konsolosluğunu İstanbul'da açtığını ve Türkiye'nin Estonya'nın Sovyet işgalini tanımadığını hatırlattı. Karis, iki ülkenin NATO müttefiki olarak bölgesel güvenlikte birlikte çalıştığını vurguladı.



TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİK SÜRECİNE DESTEK

Karis, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine olan desteğini şu sözlerle ifade etti: "Türkiye ve AB arasındaki diyalog çok kıymetli. Türkiye'nin stratejik olarak AB komşuluk güvenliği açısından çok önemli olduğunu biliyoruz. Estonya, Türkiye'nin AB üyelik sürecini desteklemeye devam edecektir." Ayrıca, Karis, Türkiye'nin mülteci krizindeki rolünün Avrupa için önemine dikkat çekti.

Basın toplantısında, Karis, Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değindi. "Ukrayna'nın varlığını sürdürmesi herkes için çok önemli. Türkiye'nin de desteği bu süreçte kritik" dedi. Karis, Türkiye'nin 2014'te Kırım'ın ilhakını kınadığını ve Karadeniz tahıl girişimi gibi önemli katkılarda bulunduğunu hatırlattı.



GAZZE'DEKİ İNSANİ DURUM

Gazze'deki insani duruma ilişkin konuşan Karis, bölgeye insani yardımların artırılması gerektiğini vurguladı. "BM'de Filistin'e daha fazla hakların verilmesi konusunda da desteğimizi yineledik. Gazze Şeridi'nde en çok uluslararası yardıma ihtiyaç duyan kişilere bu yardımın bir an evvel ulaştırılması gerekiyor" dedi.

Karis, Türkiye ile Estonya arasındaki savunma işbirliğine de değindi. "Savunma sanayi alanındaki ortak çalışmalarımız vesilesiyle Estonya'daki savunma güçlerine Türkiye'den zırhlı araçlar sağlanacak" dedi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 709 milyon euroya ulaştığını ve bu hacmin giderek arttığını belirtti.



İKİLİ İLİŞKİLERİN 100. YILI

Estonya Cumhurbaşkanı, Türkiye ile Estonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılını kutladıklarını belirtti. Karis, "İki ülke arasındaki dostluğun ve diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılını kutluyoruz. Bu vesileyle geleceğe yönelik bakış ortaya koyabileceğiz" dedi.

Ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin AB üyelik sürecine değinerek, "AB'ye tam üyelik stratejik hedefimizdir. Birliğin de Türkiye'ye benzer bir perspektiften yaklaşmasının müşterek menfaatimize olduğu aşikar" dedi. Ayrıca, Erdoğan, Gazze'deki insani felaketin sona ermesi için acil ateşkes çağrısında bulundu.



ESTONYA'NIN UKRAYNA'YA DESTEĞİ

Estonya Cumhurbaşkanı Karis, ülkesinin Ukrayna'ya verdiği desteği vurguladı. "Gayri safi yurt içi hasılamızın yüzde 0,25 oranında bir katkı sağlıyoruz Ukrayna'ya" dedi. Karis, Türkiye'nin de Ukrayna'ya desteğinin önemli olduğunu belirtti ve Rusya'nın saldırganlığına karşı ortak mücadele vurgusu yaptı.