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Estonya, Deniz Altyapısına Yönelik Sabotaj Şüphesi Nedeniyle Donanma Devriyelerine Başladı

Estonya, deniz altı altyapısında yaşanan kesintiler sonrası sabotaj şüphesiyle deniz kuvvetleri devriyelerine başladı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 15:51
Estonya, Deniz Altyapısına Yönelik Sabotaj Şüphesi Nedeniyle Donanma Devriyelerine Başladı

Estonya, Sabotaj Şüphesiyle Donanma Devriyelerine Geçti

Estonya, Finlandiya ile arasındaki elektrik şebekesi EstLink 2'nin ve Baltık Denizi'ndeki dört telekomünikasyon kablosunun bağlantısında yaşanan kesintinin ardından artan sabotaj şüphesiyle birlikte bölgedeki deniz kuvvetleriyle devriyelere başladı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, X sosyal medya platformunda yaşanan elektrik kesintisi sonrası artan sabotaj şüphelerine dair açıklamalarda bulundu. Tsahkna, Estonya Savunma Kuvvetleri'nin EstLink 1 denizaltı kablosunu koruma altına almak amacıyla deniz kuvvetleriyle devriyeye geçtiğini duyurdu.

Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur da X hesabından yaptığı açıklamada, "Finlandiya ile enerji bağlantımızı savunmak ve güvence altına almak için donanmamızı Estlink 1'in yakınına göndermeye karar verdik," ifadelerini paylaştı.

Tsahkna, geçtiğimiz gün yaptığı bir açıklamada, "Su altı altyapısına verilen zararlar o kadar sıklaştı ki bunların kaza ya da kaptan hatası olduğuna inanmak zor," diyerek, deniz tabanına sürüklenen çapanın bir kaza olarak değerlendirilemeyeceğini vurguladı.

Olayın Gelişimi

25 Aralık'ta, Finlandiya ve Estonya arasındaki elektrik şebekesi EstLink 2 ile Baltık Denizi'ndeki dört telekomünikasyon kablosunun bağlantısında kesinti yaşanmıştı. Finlandiya Sınır Güvenlik ekipleri, kesintinin meydana geldiği sırada bölgeden, Rusya'nın "gölge filosu"na ait olduğu düşünülen bir geminin geçtiğini iddia etti. Ekipler, gemiyi kıyıya yönlendirdikten sonra yapılan incelemelerde, geminin çapalarının yerinde olmamasının "şüpheli" olduğunu belirtti.

Resmi yetkililer, geminin çapalarının kablolardaki hasara yol açma ihtimalinin bulunduğunu ifade ettiler. Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımlara karşı, Rusya'nın petrol ve mallarını gizlice taşımak amacıyla elverişsiz ve eski tankerlerden oluşan gizli bir "gölge filo" oluşturduğu savunulmaktadır.

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