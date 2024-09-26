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Esvatini'de Muhalefet Liderine Suikast İddiası

Esvatini muhalefet lideri Mlungisi Makhanya'nın Güney Afrika'da zehirlendiği öne sürüldü. Hükümet iddiaları reddetti.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 14:04
Esvatini'de Muhalefet Liderine Suikast İddiası

Esvatini'de Muhalefet Liderinin Zehirlenmesi İddiası

Esvatini’nin ana muhalefet lideri Mlungisi Makhanya’nın Güney Afrika Cumhuriyeti'nde zehirlenmesi, ülkedeki siyasi tansiyonu artırdı. İddialara göre, 46 yaşındaki Makhanya'nın bir suikast girişimi ile hedef alındığı belirtildi.

Olayın Detayları

BBC kaynaklı haberlere göre, Makhanya’nın zehirlenmesi tarım ilacı ile gerçekleştirilmiştir. Pudemo partisi, Makhanya'nın Pretorya'daki evinde, hükümet tarafından tutulan bir genç ajanın saldırısına uğradığını öne sürdü.

Hastane Durumu

Yaşanan olayın ardından, Makhanya Güney Afrika polisi eşliğinde hastaneye kaldırıldı. Önceki açıklamalara göre, Makhanya’nın durumu kritik, ancak stabil. Ailesinin güvenliğinin sağlanması için ise uluslararası destek çağrısında bulunuldu.

Pudemo'dan Açıklama

Pudemo Başkan Yardımcısı Wandile Dludlu, olayla ilgili yaptığı basın toplantısında bu saldırının son derece tehlikeli ve ölümcül olduğunu belirtti. Dludlu, "Başkanın bir gün bile hayatta kalması cesaret verici. Bu, liderimizin hayatına yönelik bir suikast girişimiydi." şeklinde konuştu.

Hükümetin Yanıtı

Esvatini hükümeti ise iddiaları reddederek, Hükümet Sözcüsü Alpheous Nxumalo, "Hükümet, şüphelileri öldürmez ya da zehirlemez." diye ifade etti. Nxumalo, olayın araştırıldığını belirtti ve hükümetin etik kurallarına sadık kaldığını vurguladı.

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