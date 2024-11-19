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Et ve Süt Kurumu Beşeri Kıkırdamaya Son Veriyor: Kırmızı Et Fiyatlarında Artış Söz Konusu Değil

Et ve Süt Kurumu, kırmızı et fiyatlarında artış iddialarını reddederek mevcut stoklarının yeterli olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 12:10
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 12:10
Et ve Süt Kurumu Beşeri Kıkırdamaya Son Veriyor: Kırmızı Et Fiyatlarında Artış Söz Konusu Değil

Et ve Süt Kurumu'ndan Kırmızı Et Fiyatlarına Açıklama

Et ve Süt Kurumu (ESK), kırmızı et fiyatlarında artış iddialarına yanıt verdi. Kurum, mevcut kırmızı et ve canlı hayvan stoklarının piyasa ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olduğunu ve fiyat artışına neden olacak bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.

Açıklama Neden Yapıldı?

Kurum, bazı basın yayın organlarında yer alan "Ette kırmızı alarm, fiyatlar bir anda fırladı" başlıklı haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hissetti. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik aldıkları tedbirler vurgulandı.

Kesin Mesaj: Fahiş Fiyat Artışı Yok

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacıyla sürdürdüğümüz regülasyon çalışmaları kapsamında, piyasaya et arzımız devam etmektedir. Mevcut kırmızı et ve canlı hayvan stoklarımız piyasa ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olup, kırmızı ette fahiş fiyat artışına neden olacak herhangi bir durum söz konusu değildir."

Son olarak, Et ve Süt Kurumu, halkı spekülatif iddialara itibar etmemeleri konusunda uyararak fiyatların daha da artacağı yönündeki söylentilere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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