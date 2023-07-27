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Et ve Süt Kurumu'ndan ithal et kararı: Saat 16.00'a kadar süre verildi

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Et ve Süt Kurumu'ndan ithal et kararı: Saat 16.00'a kadar süre verildi
Et ve Süt Kurumu, Polonya'dan ithal edilecek sığır etiyle şarküteri üreticilerine destek oluyor. İthal etin kilo fiyatı belirlendi. Başvuru süresi sadece 2 gün! Detaylar haberimizde...

Türkiye'nin Et ve Süt Kurumu, hayvancılığın geliştirilmesi ve üreticilere destek olmak amacıyla Polonya'dan sığır eti ithal edeceğini duyurdu. İthal edilecek etin kilosu 195 lira olacak ve şarküteri ürünleri üreten firmalara peşin fiyatına satılacak. Kurum, KDV'nin de ekleneceği belirtildi ve fiyatın güncellenebileceği ifade edildi.

SON BAŞVURU TARİHİ 226 TEMMUZ

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Satın alma işlemi için yalnızca iki günlük bir süre verildiği için işletmelerin 26 Temmuz 2023 tarihine kadar Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapmaları gerekiyor. Bu hızlı başvuru süreci dikkat çekiyor.

Et ve Süt Kurumu'nun ithal etle şarküteri sektörüne destek vermesi, hayvancılık alanında faaliyet gösteren işletmeler için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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