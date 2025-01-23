ETİK Başkanı İşler'den İzmir Büyükşehir Belediyesine Su Fiyatı Uyarısı

ETİK Başkanı Mehmet İşler'den İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Tepki

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, İzmirli turizmcilerin su fiyatlarındaki yüzde 100'leri bulan artışlarla ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğunu ifade etti. İşler, 'Adaletli su tarifesi ücretiyle sektörün soluk alması sağlanmalıdır, aksi takdirde tüm otelciler olarak anahtarları teslim etmek durumunda kalacağız.' dedi.

Su Fiyatlarındaki Artışların Sektörel Etkisi

İşler, yazılı açıklamasında, artan su ücretlerinin turizmin önemli girdi kalemlerinden biri olduğunu belirtti. ETİK üyeleri olarak bir komisyon oluşturduklarını ve belediye yetkililerini ziyaret ederek mevcut durumu örneklerle anlatmak istediklerini vurguladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın suya indirim vaadiyle göreve geldiğini hatırlatan İşler, fiyat artışlarının sektörde büyük bir sıkıntı yarattığını dile getirdi. 'Bu öyle bir bindirim ki İzmirli turizmci yüzde 100'leri bulan fiyat artışlarıyla karşı karşıya kaldı.' diyen İşler, bu durumun sektörü zora soktuğunu belirtti.

Rekabetçilik ve Maliyet Sorunları

Mehmet İşler, İzmir'deki suyun Türkiye'nin en pahalı suyu olduğunu ve diğer turizm bölgeleriyle kıyaslandığında bu açığın daha da büyüdüğünü ifade etti. 17 milyon turist ağırlayan Antalya'daki meslektaşlarının suya ödediği miktarın neredeyse iki katı kadar bir ücret ödediklerini belirtti.

Bu adaletsizliğin çözülmesi gerektiğini savunan İşler, 'Rekabet gücümüzü yok eden bu duruma son verilmesi şart.' şeklinde konuştu.

Yangın Sonrası Önlemler Gözden Geçirilecek

Son olarak, Bolu Kartalkaya'daki otel yangını sonrası aldıkları önlemleri yeniden gözden geçireceklerini de sözlerine ekleyen İşler, yakınlarını kaybeden ailelerin acısını paylaştıklarını vurguladı.