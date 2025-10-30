Etiler Huzurevi'nde Cumhuriyet Balosu: 102. Yıl Coşkusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü koordinasyonunda Etiler Huzurevi'nde Cumhuriyetin 102. yıl dönümü için düzenlenen Cumhuriyet Balosu sergi, dans ve özel menüyle kutlandı.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 00:05
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 00:05
Etiler Huzurevi'nde Cumhuriyet Balosu: 102. Yıl Coşkusu

Etiler Huzurevi'nde Cumhuriyet Balosu: 102. Yıl Coşkusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü koordinasyonunda Etiler Huzurevi'nde, Cumhuriyetin 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik, huzurevi sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinliğin amacı

Programın amacı; Cumhuriyet değerlerinin yaşatılması ve huzurevi sakinlerinin toplumsal hayata aktif katılımının desteklenmesi olarak açıklandı. Etkinlik, bu hedefler doğrultusunda düzenlenen canlı ve renkli bir kutlama niteliğindeydi.

Cumhuriyet Sergisi

Etkinlik, huzurevi sakinlerine ait Cumhuriyet dönemi eserlerinin yer aldığı özel Cumhuriyet Sergisi ile başladı. Sergide Atatürk'e ait fincan, Cumhuriyet dönemine ait el işlemeleri ve geleneksel örtüler, orijinal dergi ve gazete kupürleri, daha önce hiç sergilenmemiş fotoğraflar ve çeşitli objeler ziyaretçilerle buluştu.

Gösteriler ve kutlama programı

Etiler Huzurevi sakinleri, profesyonel eğitmenler eşliğinde hazırladıkları Cumhuriyet Valsi performansını sahneledi. Katılımcılar, gösteriyi Atatürk'ün sevdiği eserler eşliğinde beğeniyle izledi. Programda canlı müzik eşliğinde vals, tango ve zeybek dansları sergilendi.

Ayrıca, kutlama boyunca misafirlere Atatürk'ün sevdiği yemeklerden oluşan özel menü ikram edildi ve etkinlik konuklar tarafından sıcak bir atmosferde takip edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü koordinasyonunda Etiler Huzurevi'nde...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü koordinasyonunda Etiler Huzurevi'nde, Cumhuriyetin 102. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü koordinasyonunda Etiler Huzurevi'nde...

İLGİLİ HABERLER

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Atina'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yılı Resepsiyonu
2
Londra'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yılı Resepsiyonları: Typhoon Anlaşması ve 40 Milyar Dolar Hedefi
3
Siirt Baykan'da 8 Metrelik Su Kuyusuna Düşen İnek Kurtarıldı
4
Aydos Dergisi Mavera'da — Dost Bir Dergi: Aydos Etkinliği
5
Bahçeli'den Erdoğan'a: Cumhuriyetin 102. Yılına Özel Anlamlı Tablo
6
Narin Güran'ın Öldürülmesinin 1. Yılı: Diyarbakır'da Adalet Arayışı Sürüyor
7
AK Parti Kadın Kolları Liderlik Akademisi Kampı Tamamlandı

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar