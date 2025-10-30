Etiler Huzurevi'nde Cumhuriyet Balosu: 102. Yıl Coşkusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü koordinasyonunda Etiler Huzurevi'nde, Cumhuriyetin 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik, huzurevi sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinliğin amacı

Programın amacı; Cumhuriyet değerlerinin yaşatılması ve huzurevi sakinlerinin toplumsal hayata aktif katılımının desteklenmesi olarak açıklandı. Etkinlik, bu hedefler doğrultusunda düzenlenen canlı ve renkli bir kutlama niteliğindeydi.

Cumhuriyet Sergisi

Etkinlik, huzurevi sakinlerine ait Cumhuriyet dönemi eserlerinin yer aldığı özel Cumhuriyet Sergisi ile başladı. Sergide Atatürk'e ait fincan, Cumhuriyet dönemine ait el işlemeleri ve geleneksel örtüler, orijinal dergi ve gazete kupürleri, daha önce hiç sergilenmemiş fotoğraflar ve çeşitli objeler ziyaretçilerle buluştu.

Gösteriler ve kutlama programı

Etiler Huzurevi sakinleri, profesyonel eğitmenler eşliğinde hazırladıkları Cumhuriyet Valsi performansını sahneledi. Katılımcılar, gösteriyi Atatürk'ün sevdiği eserler eşliğinde beğeniyle izledi. Programda canlı müzik eşliğinde vals, tango ve zeybek dansları sergilendi.

Ayrıca, kutlama boyunca misafirlere Atatürk'ün sevdiği yemeklerden oluşan özel menü ikram edildi ve etkinlik konuklar tarafından sıcak bir atmosferde takip edildi.

