DOLAR
42,58 -0,03%
EURO
49,54 0,06%
ALTIN
5.764,17 -0,43%
BITCOIN
3.962.644,25 -2,61%

Etimesgut'ta Kırmızı Işık İhlali: Otomobil İki Motosiklete Çarptı — 2 Yaralı

Etimesgut'ta kırmızı ışık ihlali yapan otomobil iki motosiklete çarptı; 2 motosiklet sürücüsü yaralandı, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 22:20
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 22:20
Etimesgut'ta Kırmızı Işık İhlali: Otomobil İki Motosiklete Çarptı — 2 Yaralı

Etimesgut'ta Kırmızı Işık İhlali: Otomobil İki Motosiklete Çarptı — 2 Yaralı

Kaza Detayları

Ankara’nın Etimesgut ilçesi Süvari Mahallesinde meydana gelen kazada, kırmızı ışıkta geçen bir otomobil iki motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen iki motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilişkin inceleme başlatıldı.

ANKARA'NIN ETİMESGUT İLÇESİNDE, KIRMIZI IŞIKTAN GEÇEN BİR OTOMOBİL İKİ MOTOSİKLETE ÇARPTI. KAZADA...

ANKARA'NIN ETİMESGUT İLÇESİNDE, KIRMIZI IŞIKTAN GEÇEN BİR OTOMOBİL İKİ MOTOSİKLETE ÇARPTI. KAZADA İKİ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

ANKARA'NIN ETİMESGUT İLÇESİNDE, KIRMIZI IŞIKTAN GEÇEN BİR OTOMOBİL İKİ MOTOSİKLETE ÇARPTI. KAZADA...

İLGİLİ HABERLER

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zonguldak Kozlu'da Halk Otobüsünde Yangın Paniği — 67 HO 8031 Tahliye Edildi
2
Bursa'da 19 Yaşındaki Berat Yavuz 3 Gündür Kayıp
3
Giresun Tirebolu'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
4
Samsun'da İş Yerinin Bodrumunda 42 Yaşındaki Ö.E. İple Asılı Ölü Bulundu
5
Malatya'da Şüpheli Çanta Fünyeyle Kontrollü Patlatıldı
6
Alaplı’da Ağır Tonajlı Kamyonlar Yolda Çatlak Oluşturdu
7
Niğde'de Doğalgaz Patlaması: 1 Kişi Yaralandı

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi