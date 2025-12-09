Etimesgut'ta Kırmızı Işık İhlali: Otomobil İki Motosiklete Çarptı — 2 Yaralı
Kaza Detayları
Ankara’nın Etimesgut ilçesi Süvari Mahallesinde meydana gelen kazada, kırmızı ışıkta geçen bir otomobil iki motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen iki motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilişkin inceleme başlatıldı.
