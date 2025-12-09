Etimesgut'ta Kırmızı Işık İhlali: Otomobil İki Motosiklete Çarptı — 2 Yaralı

Etimesgut'ta kırmızı ışık ihlali yapan otomobil iki motosiklete çarptı; 2 motosiklet sürücüsü yaralandı, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.