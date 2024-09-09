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Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'ten Sert Açıklama: İşgal Tehdidine Tepki

Başbakan Abiy Ahmed, Etiyopya'nın savunma yeteneğine dikkat çekerek, işgal girişimlerinin ciddi sonuçlar doğuracağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 13:35
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'ten Sert Açıklama: İşgal Tehdidine Tepki

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'ten Uyarı

Etiyopya'nın Başbakanı Abiy Ahmed, ülkesinin egemenliğine yönelik işgal girişimlerine karşı güçlü bir mesaj verdi. Ahmed, "Etiyopya'yı işgal etmek isteyen kişiler, bir kez değil on kez düşünmelidir; zira, bizim en iyi bildiğimiz şey kendimizi savunmaktır," ifadelerini kullandı.

Egemenlik Günü Açıklamaları

Ulusal medya kaynakları, Ahmed'in bu açıklamaları Egemenlik Günü etkinlikleri kapsamında televizyon aracılığıyla yaptığını belirtti. Başbakan, ülkesinin çatışma yaratma amacında olmadığını, fakat her türlü saldırıya karşı koymaya hazır olduklarını vurguladı.

Etiyopya ile Mısır Arasındaki Gerginlik

Ayrıca, Ahmed'in sözleri, Etiyopya hükümetinin Mısır ile olan gerilimlerini artıran bir bağlamda ortaya çıktı. Geçtiğimiz ay, Mısır'ın Somali'ye askeri yardım gönderdiği iddiaları üzerine Etiyopya, bu durumun dış müdahaleye işaret ettiğini savundu. Etiyopya Dışişleri Bakanlığı, Afrika Birliği Geçiş Misyonu (ATMIS) dışında bir barış gücü misyonunun bölgedeki istikrarsızlığı artırabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Askeri İşbirliği ve Son Gelişmeler

Öte yandan, Somali hükümeti, 14 Ağustos'ta Mısır ile bir askeri işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma sonrası, Mısır ordusuna bağlı askerlerin Mogadişu'ya ulaştığı ve askeri ekipman taşıyan uçakların indiği bildirildi. Bu gelişmeler, bölgedeki güvenlik dinamiklerini daha da karmaşık hale getiriyor.

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