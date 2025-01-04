Etiyopya'da Dofan Dağı'nda Volkanik Patlama Gerçekleşti

Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa'nın kuzeydoğusundaki Dofan Dağı'nda büyük bir volkanik patlama gerçekleşti. Awash Fentale bölgesinde meydana gelen bu olay, başkentte de hissedilen sarsıntılara neden oldu ve bölgede paniği artırdı.

Yetkililer, son haftalarda bölgede yaşanan birçok küçük depremin ardından, risk altında bulunan bölge sakinleri için tahliye çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Artan sarsıntılar ve volkanik hareketlilik, halk arasında tedirginliğe yol açtı.

Etiyopya Jeoloji Enstitüsü, sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir videoda dağdan yükselen dumanı görüntüledi. Özellikle patlama sonrası ortaya çıkan duman bulutları, bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından dikkatle izleniyor.