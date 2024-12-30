Etiyopya'da Düğün Davetlilerini Taşıyan Kamyon Nehre Düştü: 71 Ölü

Etiyopya'da Feci Kaza: Kamyon Nehre Düştü

Doğu Afrika'nın kalbinde yer alan Etiyopya'da meydana gelen trajik bir olayda, düğün davetlilerini taşıyan bir kamyon nehre düştü. Bu feci kazada, aralarında damadın da bulunduğu 71 kişi hayatını kaybetti.

Olayın Ayrıntıları

Etiyopya güvenlik güçlerinin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Sidama bölgesinde gerçekleşen kaza, düğün konvoyundaki davetlilerin bulunduğu kamyonun kontrolden çıkarak Bona Zuria ilçesindeki Gelan Köprüsü'nden düşmesi sonucu meydana geldi. Geç saatlerde gerçekleşen olayda, 68 erkek ve 3 kadın yolcu hayatını kaybederken, ayrıca 2 kişi ağır yaralandı.

Ağır yaralı 2 kişi, Bona Genel Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazanın ardından bölge polisinin yaptığı açıklamada, kamyonların kasasında seyahat etmenin oldukça yaygın olduğu, bunun da keskin virajlı ve dik eğimli yollarda kazalarda kayıpları artırdığı vurgulandı.