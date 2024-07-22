Etiyopya'da Heyelan Faciası: 20'den Fazla Ölü

Güney Etiyopya'daki Heyelan Olayı

Etiyopya'nın güney bölgesinde gerçekleşen heyelan, en az 20 kişinin ölümüne yol açtı. Yerel medyada yer alan haberlere göre, Gofa bölgesinde meydana gelen bu toprak kayması, içlerinde çocuklar, kadınlar ve polis memurları da olmak üzere çok sayıda can kaybına sebep oldu.

Yetkililerin Açıklamaları

Etiyopya Devlet Televizyonu'na açıklamalarda bulunan yerel yetkili Misikir Mitiku, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve ölü sayısının ilerleyen saatlerde artabileceğini ifade etti. Mitiku, ayrıca arama kurtarma çabalarına katılan bazı kişilerin kaybolduğunu belirtti.

Toprak Kaymalarının Sebepleri

Güney Etiyopya'da özellikle haziran ile ağustos ayları arasında yoğun yağışlar sonucu toprak kaymaları sıkça görülmektedir. Bu durum, yerel halk için ciddi riskler taşımaktadır.