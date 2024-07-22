Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Etiyopya'da Heyelan Faciası: 20'den Fazla Ölü

Güney Etiyopya'da meydana gelen heyelanda en az 20 kişi yaşamını yitirdi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 16:08
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 16:08
Etiyopya'da Heyelan Faciası: 20'den Fazla Ölü

Güney Etiyopya'daki Heyelan Olayı

Etiyopya'nın güney bölgesinde gerçekleşen heyelan, en az 20 kişinin ölümüne yol açtı. Yerel medyada yer alan haberlere göre, Gofa bölgesinde meydana gelen bu toprak kayması, içlerinde çocuklar, kadınlar ve polis memurları da olmak üzere çok sayıda can kaybına sebep oldu.

Yetkililerin Açıklamaları

Etiyopya Devlet Televizyonu'na açıklamalarda bulunan yerel yetkili Misikir Mitiku, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve ölü sayısının ilerleyen saatlerde artabileceğini ifade etti. Mitiku, ayrıca arama kurtarma çabalarına katılan bazı kişilerin kaybolduğunu belirtti.

Toprak Kaymalarının Sebepleri

Güney Etiyopya'da özellikle haziran ile ağustos ayları arasında yoğun yağışlar sonucu toprak kaymaları sıkça görülmektedir. Bu durum, yerel halk için ciddi riskler taşımaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Yaş sınırı yok, en az ilkokul mezunu olmak yeter! Bakanlık işçi alımı için düğmeye bastı

Şikayet eden parasını geri alacak! Meğer yıllardır hep fazladan ödenmiş

Düğün yapacaklar, düğüne gidecekler şok olacak! Gram altında dudak uçuklatan yeni tahmin

Temmuz ayı bitmeden ev ve araba alacak burçlar! Şans bu kez onlardan yana olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Altını, doları, kripto parası olanlara flaş uyarı! O tarihe kadar elinden çıkaran oh çekecek

Kooperatiflere yönelik yeni destek programı başlıyor! İşte detaylar...

Maaşı yetmeyen emeklilere can suyu geldi! Bu geceden itibaren 32 bin TL ödeme verilecek

3 KG yoğurt 80 TL’den düştü! Tarım Kredi’de dev kampanya bitti bitiyor

Fiat o modelinde fiyatı düşürdükçe düşürdü! Bütçesi 500 bin TL olan koşa koşa almaya gidecek

32’li tuvalet kağıdı 119 TL! Bugün son defa raflarda bulunuyor

Temmuz ayı bitmeden ev ve araba alacak burçlar! Şans bu kez onlardan yana olacak

Şikayet eden parasını geri alacak! Meğer yıllardır hep fazladan ödenmiş

Yaş sınırı yok, en az ilkokul mezunu olmak yeter! Bakanlık işçi alımı için düğmeye bastı

Düğün yapacaklar, düğüne gidecekler şok olacak! Gram altında dudak uçuklatan yeni tahmin

Emeklinin nakit derdini şak diye kesecek ödeme! Tamı tamına 125.000 TL anında hesaplara yansıtılacak

Evden çıkmanıza bile gerek yok! Kimliğiyle başvurana 10.000 TL'lik piyango gibi ödeme