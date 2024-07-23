Etiyopya'da Heyelan Felaketi: Ölü Sayısı 55'e Yükseldi

Güney Etiyopya'da Heyelan Faciası

Etiyopya'nın güneyinde, Gofa bölgesinde gerçekleşen heyelanda can kaybı 55'e yükseldi. Yerel yönetim tarafından yapılan açıklamaya göre, toprak kayması sonucu hayatını kaybedenlerin çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Yetkililerden Açıklama

Gofa'nın dağlık alanında meydana gelen bu trajik olayda, Misikir Mitiku devlet televizyonuna verdiği mülakatta, kayıplar arasında arama-kurtarma ekiplerinden şahısların da olabileceğini ifade etti.

Vali Ayele'den Uyarılar

Gofa Valisi Dagmawi Ayele, bu tür doğal felaketlere karşı toplumun daha hazırlıklı olması gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca, arama kurtarma çalışmalarının ve etkilerin değerlendirilmesi için gerekli tespitlerin sürdüğünü belirtti.

Güney Etiyopya’da sıkça görülen bu tür toprak kaymaları, genellikle haziran ile ağustos arasındaki yağmur mevsiminde yaşanmaktadır. Geçtiğimiz günlerde de bu bölgede en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.