Etiyopya'da Kilise İnşaatında İskele Çöktü: En Az 30 Ölü, 200'den Fazla Yaralı

Amhara'daki Minjar Shenkora'da kilise inşaatındaki ahşap iskelenin çökmesi sonucu en az 30 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 17:54
Etiyopya'da Kilise İnşaatında İskele Çöktü: En Az 30 Ölü, 200'den Fazla Yaralı

Etiyopya'da Kilise İnşaatında İskele Çöktü: En Az 30 Kişi Hayatını Kaybetti

Etiyopya'nın Amhara eyaletindeki Minjar Shenkora ilçesinde bir kilise inşaatında bulunan ahşap iskele çöktü. Ülke basınında yer alan haberlere göre kazada üzerinde çok sayıda insan bulunan iskele aniden çöktü.

Yetkililerin Verdiği İlk Bilgiler

İlçe Emniyet Müdürü Başmüfettişi Ahmed Gebeyehu, kazada 30 kişinin hayatını kaybettiğini ve 200’den fazla kişinin hafif ve ağır yaralandığını bildirdi. Gebeyehu, yaralıların en yakın hastanelere sevk edildiğini ve aralarında durumları kritik olanların bulunması nedeniyle can kaybının artabileceğini belirtti.

Hastane ve Kurtarma Çalışmaları

Arerti Hastanesi Başhekim Siyoum Altaye, hastane personeli ve Kızıl Haç ile işbirliği içinde kazazedelere yardım sağlandığını ifade etti.

Resmi Açıklama

Etiyopya İletişim Bakanlığı, kazayla ilgili yayımladığı başsağlığı mesajında, tüm inşaat projelerinde iş sağlığı ve güvenliğinin öncelikli olması gerektiğini vurguladı.

Yetkililer tarafından paylaşılan bilgiler bu şekildedir.

