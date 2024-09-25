Etiyopya'da Otobüs Kazasında 28 Kişi Hayatını Kaybetti

Otobüs Devrildi, Can Kaybı Büyüyor

Etiyopya'nın güney bölgesinde meydana gelen trajik bir kazada, bir yolcu otobüsü nehre devrildi ve bu korkunç olay sonucunda 28 kişi yaşamını yitirdi. Olay hakkında yapılan açıklamalara göre, Wolaita Sodo şehrinden Dauro bölgesine sefer düzenleyen otobüs, yoldan çıktıktan sonra nehre düştü.

Ağır Yaralıların Durumu Endişe Verici

Kaza sonucunda otobüs içinde bulunan 28 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralandı. Yaralılardan bazılarının sağlık durumunun kritik olduğu ve ölü sayısının artabileceği belirtiliyor.

Bu olay, toplu taşıma güvenliği konusundaki endişeleri yeniden gündeme getirirken, yetkililerin kazanın nedenlerine dair soruşturma başlattığı öğrenildi.