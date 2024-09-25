DOLAR
34,16 -0,22%
EURO
38,07 0,29%
ALTIN
2.922,39 -0,19%
BITCOIN
2.160.284,38 1,5%

Etiyopya'da Otobüs Kazasında 28 Kişi Hayatını Kaybetti

Güney Etiyopya'da yolcu otobüsünün nehre devrilmesi sonucu 28 kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 20:10
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 20:10
Etiyopya'da Otobüs Kazasında 28 Kişi Hayatını Kaybetti

Otobüs Devrildi, Can Kaybı Büyüyor

Etiyopya'nın güney bölgesinde meydana gelen trajik bir kazada, bir yolcu otobüsü nehre devrildi ve bu korkunç olay sonucunda 28 kişi yaşamını yitirdi. Olay hakkında yapılan açıklamalara göre, Wolaita Sodo şehrinden Dauro bölgesine sefer düzenleyen otobüs, yoldan çıktıktan sonra nehre düştü.

Ağır Yaralıların Durumu Endişe Verici

Kaza sonucunda otobüs içinde bulunan 28 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralandı. Yaralılardan bazılarının sağlık durumunun kritik olduğu ve ölü sayısının artabileceği belirtiliyor.

Bu olay, toplu taşıma güvenliği konusundaki endişeleri yeniden gündeme getirirken, yetkililerin kazanın nedenlerine dair soruşturma başlattığı öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER

2025 gelmeden Aile Destek ödemeleri için kötü haber! Son tarih açıklandı

Yenilenen Renault Captur Türkiye Pazarında Yoğun İlgi Görüyor: Fiyat ve Özellikler Dikkat Çekiyor

A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde

T.C. kimlik numarası ile başvurunın hesabına anında 20 bin TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afganistan, BRICS Zirvesi'nde Yer Almak İstiyor
2
Bitlis Tatvan'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi: İşte Detaylar
3
Çorum'da Ağaçtan Düşerek Yaralanan Yaşlı Adam Hastaneye Kaldırıldı
4
THY'den Kabin Ekibine Hakaret Eden Yolcuya Hukuki İşlem Başlatıldı
5
Zelenskiy'den BM Genel Kurulu'nda Barış Mesajı
6
Kocaeli'de Motosiklet Sürücüsü ile Yayanın Kavgası Güvenlik Kameralarına Yansıdı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile Görüştü

A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde

Yenilenen Renault Captur Türkiye Pazarında Yoğun İlgi Görüyor: Fiyat ve Özellikler Dikkat Çekiyor

KPSS 50 Puan Yetiyor! Merkez Bankası Yüksek Maaş leTeknisyen Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

T.C. kimlik numarası ile başvurunın hesabına anında 20 bin TL!

Ayçiçek Yağında Dev İndirim: Komili Ayçiçek Yağı 5 LT 375 TL’den 239 TL’ye Düştü!

Emekli Maaşı Ödemelerinde Büyük Değişiklik: 81 İlde Yeni Sistem Devreye Girdi

Memur ve Emeklilerle 2025 Ocak'ta 3'lü Zam Müjdesi: Maaşlar, Aile Yardımları ve Toplu Sözleşme İkramiyeleri Nasıl Değişecek?

26 Eylül 2024 Perşembe günlük burç yorumları! Para, aşk, sağlık ve iş falı

İcradan Satılık 2022 Model Mercedes Benz E 200 D! İhale Tarihini Kaçırmayın!

Tiryakiler bu zam karşısında yıkılacak! Yeni zam ile 175 TL olacak

2025 gelmeden Aile Destek ödemeleri için kötü haber! Son tarih açıklandı

İBB’den öğrencilere dev destek! İBB burs başvuru tarihleri belli oldu mu?