Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Etiyopya'da Şiddetli Seller Açıklara Sebep Oldu

Etiyopya'nın batısında aşırı yağışlar sonucu 16 bin özel konumda, yardıma muhtaç insan ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 12:08
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 12:08
Etiyopya'da Şiddetli Seller Açıklara Sebep Oldu

Etiyopya'da Sellerin Yıkıcı Etkisi

Etiyopya'nın batısında, aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketi, yaklaşık 16 bin insanın evlerini terk etmesine yol açtı. Yerel yetkililer, bu durumun acil yardım gerektirdiğini bildirdi.

Gambella Bölgesinin Zarar Gördüğü Belirlendi

Devlete ait FBC kanalının haberine göre, meydana gelen şiddetli yağmurlar özellikle Gambella bölgesini olumsuz yönde etkiledi. Yerel afet risk yönetimi uzmanı Gatbel Moon, FBC için yaptığı değerlendirmede, "Dört ilçenin selden etkilendiğini ve çok sayıda ev ile tarım alanının zarar gördüğünü" açıkladı.

Hızla Yardım Çalışmaları Devam Ediyor

Gatbel Moon, sel felaketinin ardından etkilenenlerin daha güvenli bölgelere taşındığını ifade ederek, "16 bin kişinin acil yardıma ihtiyaç duyduğunu ve yerel yetkililerle birlikte durumu iyileştirmek için çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü" belirtti.

Etiyopya'da her yıl haziran ile ağustos ayları arasında yoğun yağışlar görüldüğünden, bu dönem sel ve heyelan gibi doğal afetler sıkça yaşanmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

O üniversiteye KPSS’li KPSS’siz personel aranıyor! Yüksek maaşla herkes başvuracak

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

O üniversiteye KPSS’li KPSS’siz personel aranıyor! Yüksek maaşla herkes başvuracak

TCKN 6 ve 8 olanlar dikkat! Ziraat Bankası IBAN'a 16 Ağustos 18.00'da yatacak

Vatandaşa gece yarısı yüzde 233 zam şoku! Resmi Gazete de 00.00'da onay verildi

Resmi Gazete de açıklandı! 5 kadroda personel alımı bu sabah başladı!

18-35 yaşa o kurumdan memurluk teklifi geldi! İŞKUR’a bugün başvuranlar daimi işçi olacak

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor