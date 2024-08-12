Etiyopya'da Şiddetli Seller Açıklara Sebep Oldu

Etiyopya'da Sellerin Yıkıcı Etkisi

Etiyopya'nın batısında, aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketi, yaklaşık 16 bin insanın evlerini terk etmesine yol açtı. Yerel yetkililer, bu durumun acil yardım gerektirdiğini bildirdi.

Gambella Bölgesinin Zarar Gördüğü Belirlendi

Devlete ait FBC kanalının haberine göre, meydana gelen şiddetli yağmurlar özellikle Gambella bölgesini olumsuz yönde etkiledi. Yerel afet risk yönetimi uzmanı Gatbel Moon, FBC için yaptığı değerlendirmede, "Dört ilçenin selden etkilendiğini ve çok sayıda ev ile tarım alanının zarar gördüğünü" açıkladı.

Hızla Yardım Çalışmaları Devam Ediyor

Gatbel Moon, sel felaketinin ardından etkilenenlerin daha güvenli bölgelere taşındığını ifade ederek, "16 bin kişinin acil yardıma ihtiyaç duyduğunu ve yerel yetkililerle birlikte durumu iyileştirmek için çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü" belirtti.

Etiyopya'da her yıl haziran ile ağustos ayları arasında yoğun yağışlar görüldüğünden, bu dönem sel ve heyelan gibi doğal afetler sıkça yaşanmaktadır.