Etiyopya'da Şiddetli Yağışlar Heyelanlara Neden Oldu

Etiyopya'nın Güneyinde Trajik Heyelan Olayı

Etiyopya'nın güneyinde bulunan Wolaita bölgesinde, şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan heyelanda en az 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Heyelan ve Can Kaybı

Yerel medya kaynaklarına göre, yoğun yağışlar sonrası bölgede meydana gelen toprak kayması, birçok insanı zor durumda bıraktı. Heyelan sırasında hayatını kaybedenlerin arasında çocukların da bulunduğu ifade ediliyor.

Bölge Yöneticisinin Açıklamaları

Bölgenin yöneticisi Samuel Fola, "Ölenlerin arasında çocukların bulunduğunu ve ölü sayısının daha da artabileceğinden endişeliyiz" şeklinde konuştu. Fola, 300'den fazla kişinin olası yeni heyelan riskine karşı tahliye edildiğini belirtti.

Arama Kurtarma Çalışmaları

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının hala devam ettiğini aktardı. Güney Etiyopya'da toprak kaymaları, genellikle yağmur mevsimi olan haziran ile ağustos arasında sıkça meydana geliyor.

Tarih Tekrar Ediyor

Geçtiğimiz ay, ülkenin güney kısmındaki Gofa bölgesinde gerçekleşen başka bir heyelan faciasında ise 257 kişi yaşamını yitirmişti. Bu tür olaylar, bölgenin iklim koşullarının etkisi ve yetersiz altyapının açık bir sonucu olarak öne çıkıyor.