Etiyopya'da Şiddetli Yağışların Neden Olduğu Heyelan: 23 Ölü

Etiyopya'da Heyelan Felaketi

Etiyopya'nın kuzey bölgesinde yaşanan kuvvetli yağışlar sonucunda meydana gelen heyelanda 23 vatandaş hayatını kaybetti. Yerel haber kaynaklarına göre, Amhara eyaletinin Gondar bölgesindeki bu trajik olay, yoğun yağışların etkisiyle gerçekleşti.

Yaralılar ve Tahliyeler

Bu felakette 8 kişi yaralandı ve yaklaşık 2 bin 700 kişi evlerini tamamen terk etmek zorunda kaldı. Ayrıca, yaklaşık 2 bin hektarlık ekili alanın tahrip olduğu bildirildi.

Yardım Çalışmaları ve Uyarılar

Bölge yönetimi, heyelandan etkilenen vatandaşlar için acil yardım çalışmaları başlattı. Öte yandan, Etiyopya Meteoroloji Enstitüsü, devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle heyelan riskinin daha da artabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Önceki benzer bir olay, Tigray bölgesinde 24 Ağustos'ta meydana gelmiş ve 10 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı.