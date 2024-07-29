Etiyopya'da Tekne Kazası: 19 Kayıp

Tekne Kazası Sonucu 19 Kişi Hayatını Kaybetti

Etiyopya'nın Amhara bölgesinde yaşanan trajik bir olayda, bir teknenin alabora olması sonucu 19 kişi yaşamını yitirdi. Olay, yerel basında yayımlanan haberlere göre, teknenin Sudan yönüne doğru seyir halindeyken gerçekleşti.

Olayın Detayları

Etiyopya'nın Eritre sınırındaki Tekeze Nehri'nde, 26 kişiyi taşıyan tekne alabora oldu. Kaza sonucunda bir çocuk da dahil olmak üzere 19 kişi hayatını kaybetti. Ancak, şans eseri 7 kişi kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, kurtarılanların sağlık durumunu kontrol altına aldıklarını bildirirken, olayla ilgili daha fazla bilgi edinmeye çalışıyorlar.