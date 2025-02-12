Etiyopya'da Uluslararası Kur'an-ı Kerim ve Ezan Okuma Yarışması Düzenlendi

Etiyopya'da Uluslararası Yarışma Heyecanı

İkinci Etiyopya Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması, 35 ülkenin katılımıyla heyecan dolu anlara sahne oldu. Yarışma, Başkent Addis Ababa‘da gerçekleştirildi ve Türkiye'yi temsil eden Ömer Mansur Duran, "Ezan Okuma Dünya İkinciliği" derecesini elde etti.

Öne Çıkan İsimler ve Jüri

Yarışmanın jürisinde, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafız Osman Şahin ile Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, sanatçı Prof. Dr. Fatih Koca yer aldı. Beş gün süren etkinlik boyunca, Prof. Dr. Fatih Koca, Addis Ababa, Harar ve Jimma şehirlerindeki camilerde ezan okudu.

Çifte Ezan ve Coşku Dolu Anlar

Yarışmanın finalinde, Fatih Koca ve Addis Ababa Din Hizmetleri Müşaviri Kurra Hafız Yaşar Cuhadar, tarihi çifte ezan okuma geleneği ile izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Ezanlar, İslam ülkelerinden gelen jüri üyeleri ve yarışmayı takip eden Etiyopyalı Müslümanlar tarafından hayranlıkla dinlendi.

Teşekkür ve Kıymet

Etiyopya İslam İşleri Yüksek Konseyi Başkanı Hacı İbrahim Tufa, Prof. Dr. Fatih Hoca'yı "Bilal-i Sani" yani "İkinci Bilal" sıfatıyla takdim ederek, Türkiye'deki ezanların güzel okunmasına olan ilgisini vurguladı. Tufa ayrıca, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasına vesile olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ve takdirde bulundu.